Белорусский Нотр-Дам: специалисты обследуют пострадавший от огня костел

К концу июня специалисты определят масштаб ущерба, который причинил огонь костелу в белорусском Будславе. Пожар в католическом храме произошел 11 мая. Этот памятник истории и архитектуры считается одним из самых красивых в стране. Как его будут восстанавливать, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

Главное – как можно скорее восстановить крышу, говорят специалисты. В Беларуси дожди, и под открытым небом здание XVII века продолжает разрушаться. Сгорела не только кровля, но и деревянные перекрытия.

«Пострадал деревянный купол, потому что у него толщина кирпичной кладки в полкирпича, то есть 14 сантиметров. Предварительное заключение о последствиях пожара будет выдано 30 мая, окончательный отчет по всему зданию будет 30 июня», – сообщил директор научно-производственного предприятия «Стройреконструкция» Геннадий Малашук.

Сейчас очевидно одно: реконструкция будет сложной. Какие материалы потребуются, сколько на работы уйдет времени, пока сказать трудно. Но если процесс окажется слишком длительным, возведут временную кровлю. Епископы говорят: главной святыне, Будславской иконе Божьей матери, ничего не угрожает.

«Когда случился сам пожар, настоятель, верующие, семьи, которые находились здесь на духовных практиках, присоединились к спасению самых главных ценностей. Спасибо богу, спасибо людям, что они не повреждены», – сказал вспомогательный епископ католической архиепархии Минска-Могилева Александр Яшевский.

Восстанавливать костел будут не только строители, но и реставраторы. Пострадали уникальные фрески авторства Казимира Антошевского. Требует просушки и ремонта один из старейших в Беларуси органов.

«Уникальный алтарь середины XVII века Петра Громели. Состояние было предаварийное, сейчас в результате замокания фактически аварийное. Амвоны и так далее. Конечно, это трагедия. Я бы сказал, это белорусский Нотр-дам – то, что случилось. Объект уникальнейший», – отметил проектировщик проектного филиала компании «Белреставрация» Андрей Карпук.

Каждый год у стен храма собираются тысячи паломников. В начале июля здесь отмечают день Будславской иконы Божьей матери. Трагедия затронула многих верующих из Беларуси и зарубежья. Люди уже начали собирать средства на восстановление святыни, предлагать волонтерскую помощь.

«Участие неравнодушных граждан и государства – это не взаимоисключающие, а взаимодополняющие вещи. Мы благодарны людям и юридическим лицам, которые жертвуют на ремонт храма. Это здорово, но и государство в стороне не останется», –сказал председатель Минского областного исполкома Александр Турчин.

Процесс согласований, разработки проектной документации губернатор Минской области обещает максимально ускорить, чтобы бюрократические проволочки не затягивали восстановление костела.