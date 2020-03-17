Австралийский суд отложил решение по апелляции кардинала Пелла

Высокий суд австралийской Канберры решил 12 марта отложить решение по апелляции 78-летнего кардинала Джорджа Пелла. В декабре 2018 года иерарх, одно время занимавший пост префекта ватиканского Секретариата по экономике, был приговорен к шести годам тюрьмы за сексуальные домогательства к двум несовершеннолетним. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на CNA.

Слушания по апелляции Пелла проходили в Высоком суде Канберры два дня – 11 и 12 марта. Если высшая судебная инстанция Австралии не удовлетворит эту апелляцию, у Пелла уже не будет шанса на пересмотр приговора. В настоящее время кардинал находится в тюремной камере. Сроки решения суда пока не сообщаются.

Джорджа Пелла обвиняют в том, что 1996 году он приставал к двум подросткам-хористам. Защита представила многочисленные доказательства невиновности прелата вплоть до его алиби. Один из обвинителей Пелла скончался в 2014 году, в показаниях второго, считают адвокаты, много противоречий. Как отмечают защитники, кардинал относится к перспективе своего оправдания «со сдержанным оптимизмом». Он также рассказал друзьям, что остается верен Божьему промыслу и готов прожить тюремный срок в монашеском духе.