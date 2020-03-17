Австралийский суд отложил решение по апелляции кардинала Пелла

Австралийский суд отложил решение по апелляции кардинала Пелла

Март 17, 2020

Высокий суд австралийской Канберры решил 12 марта отложить решение по апелляции 78-летнего кардинала Джорджа Пелла. В декабре 2018 года иерарх, одно время занимавший пост префекта ватиканского Секретариата по экономике, был приговорен к шести годам тюрьмы за сексуальные домогательства к двум несовершеннолетним. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на CNA.

Слушания по апелляции Пелла проходили в Высоком суде Канберры два дня – 11 и 12 марта. Если высшая судебная инстанция Австралии не удовлетворит эту апелляцию, у Пелла уже не будет шанса на пересмотр приговора. В настоящее время кардинал находится в тюремной камере. Сроки решения суда пока не сообщаются.

Джорджа Пелла обвиняют в том, что 1996 году он приставал к двум подросткам-хористам. Защита представила многочисленные доказательства невиновности прелата вплоть до его алиби. Один из обвинителей Пелла скончался в 2014 году, в показаниях второго, считают адвокаты, много противоречий. Как отмечают защитники, кардинал относится к перспективе своего оправдания «со сдержанным оптимизмом». Он также рассказал друзьям, что остается верен Божьему промыслу и готов прожить тюремный срок в монашеском духе.

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