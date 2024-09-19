Объявлено место проведения следующего Всемирного Евхаристического Конгресса

54-й Международный Евхаристический Конгресс пройдёт в 2028 году в Сиднее (Австралия), объявил кардинал Бальтасар Энрике Поррас Кардосо, почетный архиепископ Каракаса.

15 сентября 2024 года венесуэльский иерарх в качестве папского легата возглавил церемонию закрытия 53-го Международного Евхаристического Конгресса (IEC2024), проходившего с 8 сентября в столице Эквадора городе Кито под девизом «Братство для исцеления мира. Все вы братья».

Форум состоялся в рамках 150-летия посвящения этой латиноамериканской страны Святейшему Сердцу Иисуса. В заключительной Мессе, которая прошла в формате Statio Orbis, приняли участие около 25 000 верующих.

«Евхаристия и преданность Сердцу Иисуса расширяют горизонт нашей жизни, чтобы мы могли лучше служить миру, падшему, израненному, но искупленному во Христе, а также преобразовывать его», — сказал в своей проповеди кардинал Поррас Кардосо.

«Братство для христиан — это не опция, а евангельский императив», — подчеркнул иерарх, напомнив, что «Евхаристия утоляет голод сердца и зажигает желание служить». Он призвал верующих укрепляться евхаристическим хлебом и «заботиться о тех, кто голодает из-за недостатка еды и достоинства».

По завершении церемонии архиепископ Кито Альфредо Хосе Эспиноса Матеус объявил, что в соответствии с обязательствами, взятыми на себя Конгрессом, было принято решение о создании католических общественных столовых под названием «Хлеб Братства» в эквадорской столице.



По материалам Vatican News