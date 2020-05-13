Католические консерваторы публикуют письмо с критикой мер против коронавируса – один из авторов отзывает свою подпись

Консервативно настроенные католические деятели опубликовали 8 мая петицию, в которой назвали пандемию коронавируса «предлогом» для ущемления людей в правах и свободах в рамках заговора с целью привести к власти «мировое правительство». Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на CNA.

«Факты показывают, что под предлогом пандемии COVID-19 часто происходит нарушение неотъемлемых прав граждан, а их фундаментальные свободы, – такие как свобода вероисповедания, самовыражения и передвижения, были непропорционально и неоправданно ограничены», – считают авторы воззвания. «У нас есть основания считать, что существуют силы, заинтересованные в повышении уровня паники среди населения мира» с целью «наложить неприемлемые ограничения свобод, контроля над людьми и их передвижениями» на неопределенный срок. Введение этих мер – «тревожная прелюдия к созданию мирового правительства, не подлежащего какому-либо контролю». «Мы не должны позволить стереть многие века христианской цивилизации под предлогом вируса и создать одиозную технологическую тиранию, в которой безымянные и безликие люди могут решать судьбу мира, приговаривая нас к заточению в виртуальной реальности», говорится далее в письме.

Инициатором воззвания стал архиепископ Карло Мария Вигано, который до своей отставки по возрасту в 2016 году был Апостольским нунцием в США. В 2018 году дипломат на покое опубликовал письмо, в котором выдвинул ряд обвинений против Папы Франциска и призвал его уйти в отставку. Помимо архиепископа Вигано письмо подписали кардинал Иосиф Цзэнь, архиепископ Гонконга на покое; немецкий кардинал Герхард Людвиг Мюллер, до 2017 года возглавлявший Конгрегацию вероучения; архиепископ Рижский на покое кардинал Янис Пуятс, архиепископ Астанайский Томаш Пэта, его вспомогтельный епископ Атаназиус Шнайдер, бывший архиепископ Карагандинский Ян Павел Ленга. В общей сложности под документом подписались двенадцать иерархов, более десятка священников, десятки журналистов, преподавателей, юристов, представители католических организаций.

Когда петиция была только опубликована, под ней стояла подпись еще одного высокопоставленного иерарха – префекта Конгрегации богослужения и дисциплины Таинств кардинала Робера Сара́. Однако уже через несколько часов после публикации кардинал Сара отозвал свою подпись. Кардинал и префект дикастерии Римской Курии «обязан проявлять определенную сдержанность в политических вопросах, – заявил африканский иерарх в своем Твиттере. – Поэтому я напрямую попросил авторов петиции не упоминать меня». «Как частное лицо, я разделяю обеспокоенность по поводу ограничения фундаментальных свобод, однако я не подписывал эту петицию», – подчеркнул кардинал Сара в другой записи.

В ответном заявлении архиепископ Вигано подчеркнул, что ранее Сара дал согласие на размещение своей подписи под документом, что может быть подтверждено записью телефонного разговора двух иерархов. Тем не менее, подпись кардинала Сара была удалена с официального сайта воззвания.