Папа благословил колокол «Голос нерождённых» для Казахстана (ФОТО + ВИДЕО)

Накануне Общей аудиенции 15 мая 2024 г. Папа Франциск совершил обряд благословения колокола «Голос нерождённых» («Өмірге келмеген сәбилердің үні»). Этот колокол, подаренный польским фондом «Жизни Да» (ŻYCIU TAK) жителям Казахстана вскоре будет доставлен в Республику и должен служить напоминанием о важности защиты человеческой жизни от зачатия до естественной смерти.

Подробности передает Католическая информационная служба Центральной Азии.

Перед началом Общей аудиенции 15 мая на площали Святого Петра состоялась церемония освящения колокола «Голос нерождённых», перезвон которого должен возвещать о том, что любая жизнь священна и неприкосновенна. Папа Франциск благословил его и вместе с двумя польскими детьми ударил в него. Данную пролайф-инициативу продвигает Фонд Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии «Жизни Да» (ŻYCIU TAK), базирующийся в Польше.

На колоколе выгравирована пятая заповедь Декалога «Не убий» на казахском языке, а также слова святого защитника жизни, блаженного отца Ежи Попелушко, который сказал: «Жизнь ребенка начинается под сердцем матери». Организаторы этой инициативы предлагают относиться к звону таких колоколов в разных местах мира, как к символическому голосу тех, кто еще не имеет голоса — детей, погибших в результате абортов, так и не издав своего первого крика.

Митрополит Астаны архиепископ Томаш Пэта рассказал Vatican News, что освящение колокола прошло в «очень семейной и личной атмосфере».

«Можно было видеть огромную радость Святейшего Отца», — сказал он.

«Папа Римский вместе с детьми первым ударил в колокол. Это было знаменательное событие, поскольку вопрос защиты жизни от зачатия до естественной смерти является проблемой всего мира. По замыслу фонда «Жизни Да», такие колокола должны быть установлены в каждой стране, чтобы напоминать людям о святости жизни».

Богдан Романюк, президент Фонда, поделился с Vatican News воспоминанием о благословении первого колокола в 2020 году для самой Польши, когда Папа Римский отметил, что он должен пробудить совесть законодателей и людей доброй воли по отношению к защите нерожденных детей.

Он также отметил, что с момента старта инициативы были отлиты уже 5 колоколов. Первый с 2020 года находится в Польше, в 2022 году были созданы новые колокола, на этот раз для Украины и Эквадора, в 2023 году — для Замбии, а в 2024 году — для Казахстана.



(По материалам Vatican News)