Уроки пандемии и «массовая старость»

Президент Папской академии защиты жизни монсеньор Винченцо Палья встретился с группой послов из стран Персидского залива для презентации итальянской реформы в сфере поддержки пожилых людей. Речь идет о новой «Хартии прав пожилых людей и обязанностей общества».

Палья пояснил, что документ является плодом работы правительственной Комиссии по реорганизации помощи пожилому населению, а поводом стали уроки, извлеченные из пандемии COVID-19.

«Не то чтобы раньше пожилых не было, — объяснил прелат это обновленное внимание к пожилым людям. – Дело в том, что впервые в мировой истории мы имеем дело с массовой старостью, когда миллионы и миллионы стариков живут намного дольше, чем прежде. Это следствие развития науки, которое привело к удлинению жизни на 20-30 лет. Проблема же в том, что общество не умеет их содержать».

Увеличение продолжительности жизни – это не просто «добавка ко времени»: она глубоко меняет наше отношение к жизни. Вот почему итальянское правительство одобрило новый закон, теоретической базой для которого послужила Хартия прав пожилых людей.

Документ делится на три части. В первой утверждается право пожилых людей на независимое, свободное и проинформированное принятие решений и обязанность членов семьи и тех, кто взаимодействует с пожилыми, предоставлять все необходимые элементы для таких осознанных решений. Действительно, отметил иерарх, невозможность выбора – одна из самых серьезных проблем в жизни людей старшего возраста. Утрата некоторых навыков не должна означать, что они неспособны принимать решения – начиная от семейных вопросов и заканчивая выбором еды, распоряжением своими собственными документами и финансовыми инструментами.

Вторая часть посвящена праву пожилых людей принимать участие в определении терапевтических процедур и других видов медицинской помощи. Медицинские работники обязаны информировать людей старшего возраста обо всех имеющихся возможностях для оказания социальной и санитарной поддержки.

В третьей части говорится о праве на общение с другими людьми и свобода в выборе форм общежития. Здесь монсеньор Палья сослался на негативный опыт пандемии, когда старики были обречены на одиночество и социальную изоляцию. Он упомянул о некоторых домах для пожилых, которые превратились в «самый настоящий концлагерь», где происходили, по его словам, «ужасные вещи».

В противовес социальной дискриминации пожилых реформа предлагает целую сеть услуг и мониторинга в отношении наиболее уязвимых и пожилых граждан. В частности, предлагается создать дневные центры, призванные помочь тем, кто заботится о пожилых людях на дому.



Источник: русская служба Vatican News