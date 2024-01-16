Подписи под петицией об обязательном религиозном образовании собирают в Эстонии

В Эстонии начат сбор подписей под петицией об обязательном религиозном образовании. Об этом сообщает «Благовест-инфо».

По мнению архиепископа Эстонской Евангелическо-Лютеранской Церкви (ЭЕЛЦ) Урмаса Вийлмы, в обществе это предложение вызывает критику, поскольку идею предложила сама ЭЕЛЦ, а не третье лицо.

Как отметил глава ЭЕЛЦ, он ознакомился с мнением, в котором «одобряется идея сделать религиозное образование обязательным, но тот факт, что это предложение внесло руководство Лютеранской Церкви, рассматривается как проблема».

Архиепископ Вийлма указал, что рассматривает религиозное образование скорее как расширение кругозора. Он считает, что религиозное образование носит внеконфессиональный характер, так как «основано на свободе вероисповедания учащегося и не имеет целью повлиять на него с целью принятия верований или ритуалов той или иной религии».

«Считается, что наш идеал — это предмет, который должен быть узко христианско-лютеранским, и что мы не видим там места другим Церквям и религиям. Такое мнение поражает… Как будто руководство Лютеранской Церкви намерено контролировать содержание программы религиозного образования или даже организацию такого образования в школах, которую установит государство», – цитируют слова архиепископа Вийлмы эстонские СМИ.