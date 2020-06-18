Армянский Патриарх Константинопольский предложил сделать Святую Софию местом молитвы христиан и мусульман

Собор Святой Софии в Стамбуле должен снова стать местом молитвы, при этом использовать здание могут и мусульмане, и христиане, считает Армянский Патриарх Константинопольский Саак II Машалян. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Fides

Храм Святой Софии возводился трудами тысяч рабочих, на ее сооружение и последующие обновления и перестройки были потрачены колоссальные средства и усилия – всё ради того, чтобы это здание было домом молитвы, а не музеем, написал Саак II в своем аккануте в «Твиттере». «Я считаю, что молящиеся верующие больше соответствуют духу этого храма, чем снующие туда-сюда и фотографирующие туристы», – убежден Патриарх. Если «выделить место» в соборе для христиан, «весь мир будет аплодировать нашему межрелигиозному миру и нашей зрелости, – пишет Саак II. – Наши веры – разные, но разве мы верим не в одного и того же Бога? Святая София – Божественная Мудрость – говорит нам, что нет в истории человечества ничего более ценного, чем мир. Мы не можем позволить себе эту роскошь – новый конфликт между крестом и полумесяцем. Спасение мира – в союзе креста и полумесяца».



Святая София – некогда крупнейший христианский храм мира – была превращена в мечеть после османского завоевания Константинополя в XV веке. С 1935 года бывший храм работает как музей. В начале июня этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил руководству правящей партии «изучить вопрос» о возвращении Святой Софии статуса мечети. Вскоре стало известно, что Госсовет Турции, высший административный суд страны, решил повторно рассмотреть иск неправительственной организации по охране памятников, которая требовала признать недействительным решение 1934 года о превращении мечети в музей. Заседание Госсовета намечено на 2 июля. С критикой намерений Эрдогана выступили власти Греции, ЮНЕСКО и ряд христианских церквей, включая РПЦ.