Архиепископа Тадеуша Кондрусевича лишили белорусского паспорта

Председатель Конференции католических епископов в Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич, которому 31 августа было запрещено вернуться на Родину, на прошлой неделе получил ответ на своё обращение по этому поводу в Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

Отказ белорусских пограничников разрешить главе Конференции католических епископов, митрополиту Минско-Могилевскому архиепископу Тадеушу Кондрусевичу вернуться из Польши в Белоруссию связан с тем, что выданный ему ранее белорусский паспорт был признан МВД страны недействительным. Об этом сообщается в письме председателя Госпогранкомитета республики Анатолия Лаппона, которое опубликовано на сайте Catholic.by:

«Сообщаем, что Вы были не пропущены через государственную границу в связи с принятым органами внутренних дел решением о признании принадлежащего Вам паспорта гражданина Республики Беларусь (указан номер) недействительным. По вопросу принятия решения о признании Вашего паспорта недействительным Вы вправе обратиться в Министерство внутренних дел».

Сообщается, что, получив ответ из Госпогранкомитета, архиепископ Тадеуш Кондрусевич решил обратиться в Министерство внутренних дел страны для прояснения ситуации. При этом иерарх надеется на возможность скорейшего возвращения на Родину.