Архиепископ Вильнюсский стал новым президентом CCEE
Глава литовского епископата архиепископ Вильнюсский Гинтарас Линас Грушас избран новым президентом Совета епископских конференций Европы (ССЕЕ), сообщает Vatican News.
60-летний монсеньор Грушас сменил на этом посту итальянского кардинала Анджело Баньяско, возглавлявшего Совет епископских конференций Европы с 2016 по 2021 год.
Вице-президентами избраны кардинал Жан-Клод Холлерих, архиепископ Люксембургский, и монсеньор Ладислав Немет, президент Международной епископской конференции святых Кирилла и Мефодия.
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