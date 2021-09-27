Архиепископ Вильнюсский стал новым президентом CCEE

Архиепископ Вильнюсский стал новым президентом CCEE

Сентябрь 27, 2021

Глава литовского епископата архиепископ Вильнюсский избран новым президентом Совета епископских конференций Европы (ССЕЕ), сообщает Vatican News.

60-летний монсеньор Грушас сменил на этом посту итальянского кардинала Анджело Баньяско, возглавлявшего Совет епископских конференций Европы с 2016 по 2021 год.

Вице-президентами избраны кардинал Жан-Клод Холлерих, архиепископ Люксембургский, и монсеньор Ладислав Немет, президент Международной епископской конференции святых Кирилла и Мефодия.

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