Архиепископ Вильнюсский стал новым президентом CCEE

Глава литовского епископата архиепископ Вильнюсский Гинтарас Линас Грушас избран новым президентом Совета епископских конференций Европы (ССЕЕ), сообщает Vatican News.

60-летний монсеньор Грушас сменил на этом посту итальянского кардинала Анджело Баньяско, возглавлявшего Совет епископских конференций Европы с 2016 по 2021 год.

Вице-президентами избраны кардинал Жан-Клод Холлерих, архиепископ Люксембургский, и монсеньор Ладислав Немет, президент Международной епископской конференции святых Кирилла и Мефодия.