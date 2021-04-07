Архиепископ Кентерберийский опроверг слухи о тайном преждевременном венчании принца Гарри с Меган Маркл

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, духовный глава Церкви Англии и всемирного сообщества Англиканских церквей, нарушил свое молчание относительно заявлений герцога и герцогини Сассекских о том, что он тайно обвенчал из за три дня до официального бракосочетания в Виндзоре, указав, что подобный поступок стал бы «тяжким уголовным преступлением», пишет Седмица со ссылкой на Christian Today.

Заявление прозвучало в откровенном и скандальном интервью, которое дала Меган Маркл, бывшая американская актриса и фотомодель, а ныне герцогиня Сассекская и супруга принца Гарри, герцога Сассекского, журналистке Опре Уинфри. Меган заявила, в частности, что архиепископ Джастин Уэлби тайно обвенчал пару на закрытой церемонии в саду за три дня до бракосочетания в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Как она, так и принц Гарри утверждали, что на тайном венчании присутствовали только они и архиепископ. Если это правда, то это прямое нарушение требования закона о присутствии двух свидетелей.

Архиепископ до сих пор хранил молчание по поводу этого заявления, однако на днях все же изложил свою версию событий в интервью итальянской газете La Repubblica, указав, что первое и официальное бракосочетание состоялась в субботу 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия. По его словам, если бы он подписал официальное брачное свидетельство, зная о том, что подлинное венчание состоялось ранее, то такой поступок стал бы «тяжким уголовным преступлением». Тем не менее, от подтвердил, что у него было «несколько частных пастырских встреч с герцогом и герцогиней перед свадьбой», однако не захотел поведать публике о том, что на них обсуждалось и происходило.

«Официальное бракосочетание состоялось в субботу, – заявил архиепископ. – Я подписал свидетельство о браке, являющееся юридическим документом, и я пошел бы на тяжкое уголовное преступление, если бы поставил свою подпись на этом документе, зная, что это фальшивка. Теперь, конечно, каждый может трактовать это событие по собственному разумению. Однако официальное венчание состоялось в субботу. И я не стану рассказывать о том, что говорилось и происходило на наших прочих предварительных встречах».

Пресс-секретарь герцога и герцогини Сассекских изложил их заявления в подправленной версии на прошлой неделе в интервью изданию Daily Beast, указав, что они «обменялись личными клятвами за несколько дней до своего юридически официального бракосочетания 19 мая».