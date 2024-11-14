Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби уходит в отставку после публикации отчета о сексуальном насилии

12 ноября 2024 г., после резонансной публикации о сексуальном насилии в христианских летних лагерях, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби объявил о своём уходе с поста духовного главы Церкви Англии.

«Получив милостивое разрешение Его Величества Короля, я принял решение уйти в отставку», – говорится в заявлении 68-летнего Уэлби, который стал архиепископом Кентерберийским в 2013 году.

В шокирующем докладе, опубликованном на прошлой неделе по итогам расследования бывшего руководителя социальных служб Кита Макина, утверждается, что Англиканская Церковь в течение длительного времени скрывала многочисленные случаи злоупотреблений, совершенных адвокатом Джоном Смитом. Он издевался над мальчиками-подростками и молодыми мужчинами в христианских летних лагерях в Великобритании, Зимбабве и Южной Африке на протяжении более пяти десятилетий. Смит умер в 2018 году в возрасте 75 лет в Кейптауне, находясь под следствием полиции Хэмпшира. В материале утверждается, что он мог бы предстать перед судом, если бы Уэлби официально сообщил о его преступлениях в полицию десять лет назад.

Уэлби сказал, что неправильно оценил ситуацию: когда в 2013 году ему сказали, что полиция была уведомлена, он «ошибочно полагал, что будут приняты меры». «Совершенно очевидно, что я должен взять на себя личную и институциональную ответственность за этот долгий и травмирующий период для жертв между 2013 и 2024 годами», — заявил он.

Иерарх также отметил, что его отставка свидетельствует об осознании необходимости перемен и «глубокой приверженности Англиканской Церкви созданию более безопасной среды для верующих». Он выразил соболезнования пострадавшим, отметил, что испытывает «давнее и глубокое чувство стыда» за неспособность всемирного Англиканского сообщества защитить жертв, и заверил, что делает все возможное, чтобы добиться улучшения ситуации.

Независимое расследование, проведенное Китом Макином в сотрудничестве с Сарой Лоуренс, было направлено на то, чтобы выяснить, что Англиканская Церковь знала или должна была знать об обвинениях, проанализировать ее ответ и определить шаги по предотвращению подобных инцидентов в будущем.



По материалам Vatican News