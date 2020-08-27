Анонсирована новая энциклика Папы Франциска

В ближайшее время увидит свет очередная, третья по счету, энциклика Папы Франциска, которая будет посвящена теме межчеловеческого братства. Об этом сообщил итальянский епископ Доменико Помпили, ординарий епархии Риети. Иерарх анонсировал новый документ Понтифика в ходе церемонии подписания постановления о создании Комитета по организации празднования 800-летия Устава Ордена братьев меньших (францисканцев) и устройства святым Франциском Ассизским первых яслей Рождества Христова в Греччо. По словам епископа Помпили, энциклика будет увязана с Документом о братстве между людьми ради мира во всём мире и мирного сосуществования, который Папа Римский и Великий имам университета Аль-Азхар подписали в Абу-Даби 4 февраля 2019 г. В Декларации решительно осуждаются терроризм и насилие, а также звучит призыв к расширению толерантности и способствованию делу мира во всём мире, как и защите прав человека, в первую очередь женщин и детей.

Напомним, что за время своего понтификата Папа Франциск издал две энциклики – Lumen fidei (2013) и Laudato si’ (2015), а также пять Апостольских увещаний: Evangelii gaudium (2013), Amoris laetitia (2016), Gaudete et exsultate (2018), Christus vivit (2019) и Querida Amazonia (2020).

По материалам Vatican News