Анонсирован календарь богослужений Папы на июнь и июль

Зал печати Святейшего Престола обнародовал план мероприятий, в которых на протяжении ближайших двух месяцев примет участие Папа Франциск, передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец возглавит X Всемирную встречу семей: она будет проходить в Риме с 22 по 26 июня и соберёт делегатов от епископских конференций со всех континентов; кроме того, среди её участников будут представители международных движений, которые заботятся о духовной жизни семей. В программе встречи, посвящённой теме «Семейная любовь: призвание и путь святости», – Фестиваль семей и Богословско-пастырский конгресс в ватиканском Зале Павла VI. В ходе всемирной встречи, вечером 25 июня, Епископ Рима совершит торжественную Мессу на площади Святого Петра.

В среду утром 29 июня Папа возглавит в Ватиканской базилике торжественную Мессу праздника святых апостолов Петра и Павла с обрядом благословения паллиев для новых митрополитов.

В начале и конце июля Папа совершит две апостольские поездки. Визит в Демократическую Республику Конго и Южный Судан состоится со 2 по 7 июля. Это будет 37-я международная поездка Святейшего Отца, в ходе которой он посетит три города – Киншасу, Гому и Джубу – и встретится с представителями гражданских и церковных властей, молодёжью, беженцами и жертвами насилия. С 24 по 30 июля Епископ Рима совершит апостольский визит в Канаду: Папа неоднократно заявлял о своём желании отправиться в эту страну, где Церковь вовлечена в важный процесс примирения с коренными народами, отмечает Зал печати Ватикана. Согласно программе, Святейший Отец посетит Эдмонтон, Квебек и Икалуит.



На фото — Папа Франциск молится перед гробницей св. апостола Петра в Ватикане