Александрийский патриархат опубликовал заявление в связи с рукоположением диакониссы

Александрийская Православная Церковь опубликовала заявление в связи с недавней хиротонией в Зимбабве диакониссы Анджелик Молен, передает «Благовест-инфо».

Как сообщалось ранее, митрополит Зимбабвийский Серафим (Кикотис) рукоположил Молен в диакониссы в миссионерском приходе св. Нектария недалеко от Хараре 2 мая, в Великий четверг. Этот шаг митрополита Серафима вызвал неоднозначную реакцию в православном мире, и заявление Александрии призвано прояснить ситуацию.

Служение диаконисс «необходимо для миссии в Африке, в первую очередь для исполнения пастырских обязанностей и крещения взрослых женщин», – говорится в заявлении Александрийского патриархата, которое опубликовано в Orthodox Times.

Решение восстановить институт диаконисс принято синодом Александрийской Церкви еще в 2016 году, но его применение было отложено, так как требовалось «дальнейшее изучение вопросов, связанных с облачением, методом несения служения и литургической ролью диаконисс в жизни современной Церкви».

Митрополит Серафим, «будучи опытным миссионером в Африке, применил на практике первичное решение синода», которое не было ратифицировано, так как еще не завершено изучение всех вопросов, необходимых для принятия окончательного решения по диакониссам, заявляют в Александрии.

Документ не затрагивает вопрос о том, была ли хиротония Анджелик Молен каноничной. В то же время в заявлении подчеркивается, что согласно церковным канонам и Апостольским правилам, диакониссы не участвуют в совершении таинств Церкви. В то же время на опубликованных ранее фотографиях видно, как диаконисса Анджелик причащает прихожанку, отмечает Orthodox Times.

Митрополит Зимбабвийский Серафим выступил с собственным заявлением по поводу хиротонии Анджелик Молен. По словам прелата, он проинформировал Патриарха Александрийского Феодора о планах рукоположить диакониссу в 2022 году, а в 2023-м получил от Патриарха благословение на этот шаг. Митрополит Серафим также заверил, что служение диакониссы Анджелик будет осуществляться в полном соответствии с инструкциями, которые он ожидает получить от Александрийского патриархата.