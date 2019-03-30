Акция «24 часа для Господа». Слово Папы Франциска на Покаянной литургии о существе исповеди

«И остались одни: несчастная и милость»: этими словами Блаженного Августина из толкования на VIII главу Евангелия от Иоанна Папа Франциск начал свою проповедь на Покаянной литургии в пятницу 29 марта. Богослужение началось с Литургии Слова и испытания совести, затем многочисленные верующие — начиная со Святейшего Отца — приступили к Таинству Примирения. Епископы и пресвитеры принимали исповедь на разных языках во всех приделах собора Святого Петра. Покаянная литургия в главном католическом храме мира открыла традиционные «24 часа для Господа»: во многих церквях Рима, других итальянских городов, а также присоединившихся к этому начинанию церквях во всём мире конфессионалы оставались открытыми до глубокой ночи.

Комментируя прочитанный отрывок из Евангелия – о грешнице, которую книжники и фарисеи собирались побить камнями за прелюбодеяние, — Папа обратил внимание верующих на то, что Иисус в этом эпизоде видит только женщину: важнее греха для Него сам грешник. Когда Господь предложил бросить первый камень тому, кто без греха, все отошли, и Иисус остался с женщиной наедине: «И остались одни: несчастная и милость». Для Иисуса эта женщина, взятая в прелюбодеянии, представляет собой не параграф закона, но конкретную ситуацию, в которую необходимо вмешаться. Поэтому Он остается там, с женщиной, почти в полном безмолвии.

Наклонившись, Иисус «писал на земле»: этот жест Папа Франциск связал со словами Бога, Который, написав Закон на скрижалях, пообещал: «Вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его» (Иер 31,33). «С Иисусом, воплощенной милостью Бога, наступил момент, чтобы писать в сердце человека, даровать человеческому несчастью крепкую надежду: даровать не столько внешние законы, часто отдаляющие Бога и человека друг от друга; но закон Духа, который входит в сердце и освобождает». Именно это происходит с согрешившей женщиной; именно это происходит с каждым христианином, который рождается от прощения Бога, дарованного в Таинстве Крещения, и постоянно возрождается в Таинстве Покаяния.

«Что нужно сделать, чтобы полюбить милосердие, чтобы преодолеть страх перед Исповедью? – сказал Папа. – Как было бы прекрасно, если бы мы после Исповеди почувствовали себя как та женщина, которая смотрит лишь на Иисуса, только что сделавшего ее свободной: смотрит больше не на свои несчастья, а на Его милосердие». «Вот сердце Исповеди: не грехи, которые мы перечисляем, а любовь Бога, которую получаем и в которой постоянно нуждаемся. Мы можем все еще сомневаться: зачем исповедоваться, если я совершаю все время одни и те же грехи? Но Господь нас знает, Он знает, что внутренняя борьба тяжела, что мы слабы и склонны к падению, что мы рецидивисты в совершении зла. И Он предлагает нам стать рецидивистами в добре, прося и прося о милосердии».

В конце богослужения Папа Франциск возглавил заключительные обряды благодарения Богу за Его прощение и милосердие.

Источник: Vatican News