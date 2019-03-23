6-й межрелигиозный Пасхальный марафон стартовал в Москве

6-й Московский межрелигиозный Пасхальный марафон стартовал 20 марта в Кафедральном соборе Свв. Петра и Павла Евангелическо-Лютеранской Церкви России (ЕЛЦР). Межрелигиозный Пасхальный марафон – комплекс культурно-просветительских разноплановых мероприятий, объединенных слоганом: «Традиции праздника. Вкус праздника. Музыка праздника». Торжественное открытие Марафона состоится 28 марта, а продлится он до 19 мая 2019 года в Москве и Московской области.

Московский Пасхальный марафон проходит при поддержке Правительства Москвы, Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. В нем не первый год принимают участие представители основных христианских конфессий: Русской Православной, Римско-Католической, Армянской Апостольской Церквей, ряда протестантских деноминаций, а также Раввината московской ортодоксальной хоральной синагоги, Духовного управления мусульман города Москвы, Российского Еврейского Конгресса, Федеральной еврейской национально-культурной автономии, общественных организаций и благотворительных фондов.

Инициатор Марафона – Московский Еврейский Общинный Дом (МЕОД) и НОУ ЦПОП «Открытие». «Основной целью проекта является информационно-просветительская деятельность для противостояния влиянию экстремистских тенденций, формирование стойкой гражданской позиции, воспитание любви к своей стране и своему народу без разделения по национальному принципу и вероисповеданию, преодоление устоявшихся вредных стереотипов в отношении других народов и религий», – так охарактеризовала Марафон одна из его организаторов, административный директор МЕОД Ольга Дьяченко-Шнайдер в беседе с «Благовест-инфо».

Как сообщает сайт организаторов, первый день Марафона-2019 начался с экскурсии для московских школьников в Еврейский музей и Центр Толерантности, а завершился межрелигиозной женской встречей в Петропавловском соборе ЕЛЦР. Участниц приветствовали: представитель Архиепископа ЕЛЦР по внешним церковным связям, пробст Центрального региона ЕЛЦР Елена Бондаренко и советник Департамента национальной политики и межрегиональных связей Правительства Москвы Анна Кудрявцева, которая подчеркнула, что открытие Марафона совпало с еврейским праздником Пурим и Всемирным днем счастья, утвержденным ООН.

Хозяева радушно встретили гостей: лидер молодежного движения ЕЛЦР Вячеслав Телегин рассказал об истории Лютеранской Церкви, о жизни и служении лютеран в России, начиная с XVI века. Он сообщил, что в августе 2019 г. будет торжественно отмечаться 200-летие Кафедрального собора Свв. Петра и Павла и пригласил всех участниц встречи на этот праздник. Гостям была предоставлена редкая возможность подняться на верхний ярус собора и познакомиться с устройством органа и особенностями игры на нем. Об уникальном инструменте, которому уже больше 100 лет, рассказала органистка собора Ирина Шашкова-Петерсон. Она исполнила для гостей мажорное произведение И.С. Баха. Гостей приветствовали также представители франкоязычной лютеранской общины – студенты с Мадагаскара, обучающиеся в Москве, исполнили христианские гимны.

Далее гости были приглашены к чайному столу, где представились и познакомили друг друга с особенностями женского служения в каждой религиозной общине, а также с тем, как происходит приобщение к вере и подготовка новообращенных. Пробст Елена Бондаренко напомнила об общих корнях авраамических религий, а также о том, что со всеми другими религиями их объединяет «признание существования духовного мира и общая ответственность за общую планету, созданную Творцом». Выступили также: мирянки из ЕЛЦР, Марта – прихожанка московского Англиканского собора Св. Апостола Андрея; представительницы Духовного Управления мусульман Москвы и Центрального региона во главе с Алсу, которая курирует просветительские программы; представительницы МЕОД, Церкви Евангельских христиан-баптистов, Церкви Адвентистов Седьмого Дня, студентки Института современного иудаизма, одна из которых готовится стать раввином. В завершение встречи каждая гостья получила памятный подарок от Евангелическо-Лютеранской общины.

Марафон уже начался, но церемония его торжественного открытия состоится 28 марта в 16 часов в Мемориальной синагоге РЕК на Поклонной горе по адресу: Кутузовский проспект, 53. Церемония открытия пройдет при участии представителей основных религиозных конфессий, государственных и общественных деятелей Москвы, мастеров культуры. В программе Открытия: праздничный концерт, выставка «Натюрморты народов России», экскурсии по музею синагоги.

С подробной программой Пасхального марафона-2019 можно ознакомиться на сайте МЕОД. Программа затронет разные округах столицы, она включает фестивали конфессиональных хоров, встречи представителей конфессиональных женских клубов, Фестиваль межрелигиозного кино «Шаг навстречу», межконфессиональные молодежные встречи, лекции, мастер-классы, выставки и экскурсии. Заключительным мероприятием Пасхального марафона станет Фестиваль «Семейный Круг» в Екатерининском парке, который состоится 19 мая.

Источник: Благовест-инфо