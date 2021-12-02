35-я Апостольская поездка Папы Франциска началась

В четверг 2 декабря Папа Франциск в третий раз в этом году приехал в международный римский аэропорт Фьюмичино, откуда началось его очередное зарубежное Апостольское путешествие.

Перед тем, как покинуть свою резиденцию в Доме Святой Марфы, Епископ Рима встретился в присутствии Апостольского элемозинария кардинала Конрада Краевского с группой беженцев, приехавших в течение нескольких последних лет в Италию по гуманитарным коридорам из лагеря временного размещения на греческом острове Лесбос. Часть из них привез лично Папа в 2016 г. В Италии ими занимается Община Святого Эгидия. А по дороге в аэропорт Преемник Святого Петра сделал остановку, чтобы помолиться в приходском храме во имя Святой Марии Ангелов, где встретился с еще одной группой мигрантов, опеку над которыми взяла местная приходская община.

Авиалайнер со Святейшим Отцом на борту вылетел в 11.05 по среднеевропейскому времени, чтобы, преодолев за три часа две тысячи сто километров, приземлиться в аэропорту Ларнака близ столицы Кипра Никосии. Кипр, таким образом, станет 55 страной, которую Папа Франциск посетил за восемь с лишним лет своего понтификата.



По материалам Vatican News