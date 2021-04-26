Папа собирает консисторию по канонизации семи подвижников

В понедельник 3 мая в Зале консистории Апостольского дворца в Ватикане Святейший Отец возглавит очередную публичную Консисторию по канонизации. Консистории будет предшествовать богослужение Третьего часа.

Пресс-центр Св. Престола объявил, что во время консистории будут приняты решения о канонизации семи блаженных: блаженного мученика Лазаря (Девасахаяма Пиллаи), мирянина, убитого в Индии в 1752 году, блаженного Луиджи Марии Палаццоло, священника, основателя Института сестер бедных отроковиц, блаженного Сезаря де Буса, основавшего Конгрегацию отцов христианской доктрины, блаженного Джустино Марии Руссолилло, священника, основателя Общества Божественных призваний, блаженного Шарля де Фуко, епархиального священника, блаженную Марию Франциску Иисуса, основательницу терциарок-капуцинок в Лоано, и блаженную Марию Доминику Мантовани, соосновательницу института Малых сестер Святого Семейства.

Ранее Папа поручил Конгрегации по канонизации святых обнародовать указы о мученичестве или подлинности чудес, совершенных по ходатайству этих блаженных.

По материалам Vatican News