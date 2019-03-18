18 марта исполняется 145 лет Николаю Бердяеву

18 марта исполняется 145 лет со дня рождения Николая Бердяева — яркого мыслителя XX века, самобытного философа, ставшего основоположником направления, известного под названием «христианского персонализма» или «христианского экзистенциализма».

Николай Александрович Бердяев родился (6) 18 марта 1874 года в Киеве. Его отец происходил из военной аристократии, а мать – из дворян. Учился Николай в кадетском корпусе, но затем ушел из него и поступил в Киевский университет на естественный факультет. Юный Бердяев увлекается идеями социал-демократии, участвует в работе студенческих кружков. За это в 1898 году его арестовывают и ссылают в Вологду. В 1901 году увидела свет его первая философская работа «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. Критический этюд о Н.К. Михайловском», посвященная анализу взглядов видного идеолога революционного народничества. Но уже в этом произведении молодым мыслителем были поставлены вопросы, выходившие за круг интересов социальных революционеров, такие как абсолютная ценность личности, ее свободы, поиск ею бессмертия и высшей гармонии бытия. Постепенно у Бердяева начинает складываться идея религиозно-христианской философии, и он приходит в журнал «Новый путь», объединивший авторов подобного образа мысли, увлеченных религиозным поиском и выработкой «нового религиозного сознания». Эти идеи еще больше укрепляются в нем после поездки в 1907-1908 годах в Париж и общения с там Дмитрием Мережковским. Вернувшись в Россию, он в Москве принимает активное участие в создании Религиозно-философского общества имени Владимира Соловьева, сотрудничает с журналом «Вопросы жизни», участвует в издании сборника «Вехи». В 1911 году Бердяев публикует книгу «Философия свободы», а в 1914 году рождается книга «Смысл творчества», в которой ясно прослеживаются его уже зрелые религиозно-философские взгляды.

Мысль Бердяева в своём развитии поднялась к вершинам христианского экзистенциализма во многом благодаря работам европейских философов, которые привели его к трудам религиозного мистика, «тевтонского философа» Якоба Бёме. Первоосновой мира Бердяев считал не бытие, а свободу. Из этой свободы Бог и создаёт человека – свободное существо, личность. А свобода, будучи иррациональной по своей природе, может вести как к добру, так и к злу. Впрочем, кроме поклонников у Николая Бердяева были и критики. Другой известный философ, Лев Шестов, характеризовал его философский метод так: «В противоположность Достоевскому и Ницше он на вопросах не любит долго задерживаться – он всегда торопится к ответам, которые к нему как бы сами собой приходят».

В июне 1917 года Николай Бердяев являлся одним из учредителей «Лиги русской культуры» (совместно с М.В. Родзянко, П.Б. Струве и другими). Он приветствовал Февральскую революцию, однако всё больше и больше разочаровываясь в ней, а Октябрьскую революцию первоначально рассматривал как несущественный эпизод. В 1918 году он был избран вице-президентом Всероссийского союза писателей. Зимой 1918-1919 годов организовал «Вольную академию духовной культуры», где читал лекции по философии и богословию (был ее председателем до 1922 года). В 1920 году Николай Александрович Бердяев был арестован по делу «Тактического центра»; допрашивался лично Дзержинским; был освобожден, но ненадолго: летом 1922 года он снова был арестован ГПУ, и в сентябре того же года выслан из страны в Германию вместе с другими представителями русской интеллигенции (на так называемом «философском пароходе»).

До 1924 года жил в Берлине, затем поселился в пригороде Парижа Кламаре. Вел активную общественную деятельность, руководил религиозно-философским журналом «Путь», ведущим изданием русской эмиграции, принимал самое активное участие в деятельности «Русского студенческого христианского движения» (РСХД), будучи его главным идеологом. Среди написанных им в эмиграции книг — «Новое средневековье» (1924), «О назначении человека. Опыт парадоксальной этики» (1931), «О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической философии» (1939), «Русская идея» (1946), «Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и объективация» (1947). «Самопознание. Опыт философской автобиографии» (опубликована посмертно). Устраивал межконфессиональные встречи католиков, протестантов и православных. Признавал относительную «правду социализма», в годы Второй мировой войны занимал четкую антифашистскую позицию и приветствовал победы Красной армии, однако никогда не мог примириться с атеистическим характером Советского режима, а потому отверг поступившее из СССР предложение вернуться на родину, хотя и принял в 1946 г. советское гражданство.

Бердяев получил широкую известность на Западе, будучи воспринимаем там в качестве главного выразителя религиозно-идеалистической традиции в русской философии. Его творчество оказало непосредственное влияние на таких видных мыслителей как Эммануэль Мунье, Габриэль Марсель, Карл Барт. В 1942—1948 годах его 7 раз номинировали на Нобелевскую премию по литературе, а в 1947 году избрали почетным доктором теологии Кембриджского университета.

Умер Николай Александрович Бердяев 24 марта 1948 года за письменным столом в рабочем кабинете своего дома в Кламаре близ Парижа, где прожил почти всю свою эмигрантскую жизнь, от разрыва сердца. За две недели до смерти он завершил книгу «Царство Духа и Царство Кесаря» (опубликована в 1951 г.), и у него уже созрел план новой книги, написать которую он так и не успел. Вот какую характеристику своему жизненному пути дал сам мыслитель:

«Мне пришлось жить в эпоху катастрофическую и для моей Родины, и для всего мира. На моих глазах рушились целые миры и возникали новые. Я мог наблюдать необычайную превратность человеческих судеб. Я видел трансформации, приспособления и измены людей, и это, может быть, было самое тяжелое в жизни. Из испытаний, которые мне пришлось пережить, я вынес веру, что меня хранила Высшая Сила и не допускала погибнуть. Эпохи, столь наполненные событиями и изменениями, принято считать интересными и значительными, но это же эпохи несчастные и страдальческие для отдельных людей, для целых поколений. История не щадит человеческой личности и даже не замечает её. Я пережил три войны, из которых две могут быть названы мировыми, две революции в России, малую и большую, пережил духовный ренессанс начала XX века, потом русский коммунизм, кризис мировой культуры, переворот в Германии, крах Франции и оккупацию её победителями, я пережил изгнание, и изгнанничество мое не кончено. Я мучительно переживал страшную войну против России. И я ещё не знаю, чем окончатся мировые потрясения. Для философа было слишком много событий: я сидел четыре раза в тюрьме, два раза в старом режиме и два раза в новом, был на три года сослан на север, имел процесс, грозивший мне вечным поселением в Сибири, был выслан из своей Родины и, вероятно, закончу свою жизнь в изгнании».