11 февраля официально откроется русскоязычная версия онлайн-издания La Civilta’ Cattolica

11 февраля, в пятую годовщину встречи в Гаване между Папой Франциском и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, состоится открытие русскоязычной онлайн-версии журнала La Civilta’ Cattolica, старейшего итальянского периодического издания, выходящего с 1850 года. Веб-сайт журнала на русском языке уже начал свою работу: на нем размещены переводы первых статей, а также материалы других СМИ, в том числе публикации русской редакции Радио Ватикана и Vatican News, нередко использующей La Civilta’ Cattolica в качестве источника. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Главный редактор журнала отец Антонио Спадаро SJ опубликовал в связи с открытием русскоязычной версии специальное обращение, в котором пишет, что основная задача издания «заключается в том, чтобы строить мосты для диалога, опираясь на способность слышать и выражать ожидания, желания, радости и драмы нашего времени, а также предлагать инструменты для прочтения происходящего в свете Евангелия». По случаю официального открытия сайта состоится онлайн-встреча, на которой выступят Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Джованни Д’Аниелло, Ординарий архиепархии Божьей Матери в Москве митрополит Павел Пецци, отец Антонио Спадаро, а также куратор русскоязычной версии отец Штефан Липке SJ. Проект стал возможен благодаря поддержке «Банка Интеза».

Авторами журнала, за редчайшими исключениями, являются иезуиты. La Civilta’ Cattolica – единственное издание, не относящееся к Святейшему Престолу, которое контролируется напрямую Госсекретариатом Ватикана.