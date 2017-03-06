Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в первое воскресенье Великого Поста

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В это первое воскресенье Великого Поста Евангелие ставит нас на путь, ведущий к празднику Пасхи, рассказывая об Иисусе, пребывавшем в пустыне сорок дней и искушаемом дьяволом (Мф 4,1-11). Это происходило на определенном этапе жизненного пути Иисуса: сразу после Его Крещения в реке Иордан и перед началом Его публичного служения. Иисус только что был торжественно посвящен: на Него сошел Святой Дух, а Отец засвидетельствовал о Нем с небес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф 3,17). Христос готов приступить к Своей миссии. И он тут же начал борьбу со Своим заклятым врагом – сатаной. Дьявол обращается к Нему, именуя Его «Сыном Божиим», чтобы помешать Ему исполнить Свою миссию. «Если Ты Сын Божий…», раз за разом повторяет он и предлагает совершить чудеса, какие мог бы совершить волшебник: например, превратить камни в хлеб, чтобы утолить голод, или броситься вниз с крыла храма, но при этом спастись с помощью ангелов. А после этих двух искушений приходит третье: поклониться ему, дьяволу, чтобы получить власть над миром (Мф 4,9).

С помощью эти трех предложений сатана стремится совлечь Иисуса с пути послушания и самоуничижения, поскольку хорошо знает, что именно таким путем будет побеждено зло. Он также пытается подтолкнуть Иисуса на краткий, но ложный путь успеха и славы. Однако же все отравленные стрелы, пущенные дьяволом, были успешно отражены Иисусом, воспользовавшимся щитом Слова Божия. Тем самым Сын Божий, преисполненный силы Святого Духа, покинул пустыню победителем.

На протяжении всех сорока дней Великого Поста мы, христиане, призваны следовать Иисусу и вступить в духовную борьбу с дьяволом, используя силу Божия Слова. В Слове Божием заключена сила, способная ниспровергнуть дьявола. Для этого необходимо вступить в контакт с Библией: нужно часто читать ее, размышлять о ней, присваивать себе ее содержание. В Библии содержится всегда актуальное и действенное Слово Божие. Кто-то однажды сказал: что бы было, если бы мы относились к Библии так, как к своим смартфонам? Что было бы, если бы мы всегда имели ее при себе или, по крайней мере, носили бы всегда с собой маленькое карманное Евангелие? Если бы мы возвращались, когда нам случилось забыть ее дома, как это бывает, если мы ненароком оставляем дома смартфон. Если бы мы открывали ее хотя несколько раз в день и читали содержащиеся в ней сообщения Бога, как мы читаем смс-сообщения… Что бы это было? Конечно, это шокирующее сравнение, но оно побуждает задуматься. Ведь если бы в нашем сердце постоянно жило Слово Божие, никакое испытание не смогло бы нас отдалить от Бога и никакое препятствие не смогло бы сбить нас с пути добра. Мы бы знали, как следует преодолевать ежедневные искушения зла, которых так много бывает и в нас, и вокруг нас. Мы были бы в большей мере восприимчивы к жизни Воскресшего по действию Святого Духа, принимая и любя наших братьев, прежде всего самых слабых и нуждающихся, не исключая и врагов.

Так пусть же Пресвятая Дева Мария, икона совершенного послушания Богу и безусловного доверия Ему и Его воле, поддержит нас на нашем великопостном пути, дабы мы со смирением вслушивались в Слово Божие и дабы подлинно обратились наши сердца.

Перевод «Сибирской католической газеты»