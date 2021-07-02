Зеленский обсудил с Папой Римским ситуацию в Донбассе и пригласил его на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с Папой Римским Франциском ситуацию в стране, в том числе в Донбассе, и пригласил его посетить Украину. Об этом сообщила в среду пресс-служба офиса главы украинского государства.

«Мы рассчитываем на взаимодействие со Святым Престолом и Вашу поддержку в привнесении мира в Донбасс. Поддержка мирового сообщества и духовных лидеров крайне важна», – цитирует президента Украины его пресс-служба. Зеленский также напомнил, что на летние месяцы текущего года приходится 20-я годовщина визита святого Папы Иоанна Павла II на Украину, и пригласил нынешнего Понтифика посетить страну с Апостольским визитом: «Визита Вашего Святейшества ожидает прежде всего народ Украины», – заявил украинский лидер. Ранее он приглашал предстоятеля Католической Церкви посетить Украину на празднование Дня независимости, 24 августа.

Кроме того, в разговоре президента Украины с Папой Римским, как уточнили в пресс-службе, поднималась тема беатификации предстоятеля Украинской Греко-Католической Церкви в первой половине XX века митрополита Андрея Шептицкого. По словам Зеленского, украинский народ ждет этого события.

По данным историков, 1 июля 1941 года митрополит Андрей Шептицкий подписал воззвание со словами: «Победоносную немецкую армию встречаем как освободительницу от врага». Кроме того, украинский ресурс «Историческая правда» сообщает, что он лично назначал своих представителей в военную управу, которая вела набор в дивизию СС «Галичина». Ранее главный раввин Украины Моше Реувен Асман обратился к главе правления мемориального комплекса «Яд Вашем» Авнеру Шалеву с просьбой о присвоении Шептицкому почетного звания «Праведник народов мира» за спасение более 150 еврейских детей во время Холокоста. Такое же обращение было и от Зеленского. Однако организация «Яд Вашем» отказала в просьбе, так как Шептицкий «приветствовал немецких оккупантов в 1941 году и призывал украинцев становиться в их ряды».

По материалам ТАСС