Завершился 39-й Апостольский визит Папы Франциска (+ ВИДЕО)

Папа Франциск завершил международный визит в Бахрейн – 58-ю страну, которую он посетил с начала своего понтификата. Паломничество в Королевство Бахрейн, проходившее под девизом «Мир на земле людям доброй воли», стало его 39-м по счету Апостольским путешествием.

В воскресенье 6 ноября, в 13 часов 16 минут по местному времени, самолёт со Святейшим Отцом на борту покинул аэропорт Авали и направился в Рим, передает Vatican News.

Накануне вылета Епископ Рима посетил в частном порядке древнюю церковь Святейшего Сердца в Манаме в сопровождении апостольского нунция, апостольского администратора, кардиналов и руководства госсекретариата Святейшего Престола. В одном из залов церковного комплекса Папа встретился с группой католических паломников из регионов Персидского залива и поблагодарил их за свидетельство единства со Вселенской Церковью. Епископ Рима посоветовал верующим всегда уповать на молитву и не терять чувство юмора, «улыбку сердца», благословив каждого из них.

На авиабазе Сахир, расположенной в пяти километрах от города Авали, со Святейшим Отцом попрощались король Бахрейна Хамада ибн Иса Аль Халифа, члены монаршей семьи, верховный имам Аль-Азхара Ахмад Аль-Тайиб, а также поместные католические епископы.

Папа Римский последним поднялся на борт самолета авиакомпании Gulf Air, летевшего в Рим. Маршрут авиалайнера проходил через воздушное пространство Бахрейна, Кувейта, Ирака, Турции, Греции, Албании и Италии.

В 16 часов 39 минут по римскому времени самолёт с Папой приземлился в римском аэропорту Фьюмичино. Всего полёт длился 5 часов 35 минут.

По своему обычаю Епископ Рима сразу же посетил древнюю базилику Санта-Мария-Маджоре и в 101-й раз с начала понтификата помолился перед чудотворной богородичной иконой Salus Populi Romani. Святейший Отец вознёс благодарственные молитвы Матери Христа за свой 39-й международный апостольский визит, сообщается в коммюнике Зала печати Ватикана.

Международная поездка Святейшего Отца в страну Персидского залива проходила с 3 по 6 ноября. Папа Франциск принимал участие в бахрейнском «Форуме диалога» между Востоком и Западом вместе с религиозными лидерами со всего мира. Эта крупная международная и межконфессиональная конференция проводилась под патронажем короля этой страны Аравийского полуострова.

Ключевые моменты Апостольского визита Папы Франциска в Королевство Бахрейн за одну минуту: