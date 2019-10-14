Завершилась первая неделя работы Синода по Амазонии: женатое духовенство и semina Verbi

Завершилась первая неделя Специальной Ассамблеи Синода Епископов по проблемам региона Амазонки. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

На общих конгрегациях (пленарных заседаниях) в субботу 12 октября снова был затронут вопрос священнических призваний: некоторые докладчики выступили за рукоположение – в исключительных случаях – женатых мужчин из местных коренных племен. Кандидаты в этом случае должны отличаться мудростью и глубокой верой. Другие участники в ответ на это предложение отметили, что проблема священнических призваний существует не только в регионе Амазонки, а значит, если и делать исключения, то не только для этого региона. Прозвучало предложение провести Специальную Ассамблею Синода Епископов, посвященную этому вопросу. Необходимо задуматься, почему в Церкви не хватает священнослужителей, почему она не в состоянии пробудить новые призвания, С другой стороны, в Зале Синода прозвучали свидетельства, доказывающие, что коренные общины высоко ценят священнический целибат, и некоторые миссионеры были там радушно приняты именно благодаря жизни в безбрачии, рассматриваемой как оплот для защиты от давления культуры гедонизма и лаицизма. Один из докладчиков предложил ввести временные служения для женатых мужчин.

Был подчеркнута роль женщин, в особенности монахинь, в этом регионе, и отмечено, что в неиерархических церковных служениях они должны быть равны с мужчинами, тем более что в амазонских общинах монахини уже занимаются практически всей пастырской работой и именно благодаря им возникают новые католические общины. Кроме того, необходимо придать более индейский, более амазонский облик богопосвященной жизни на этой территории, открывая semina Verbi в местных культурах и признавая, что Христос уже живет посреди этого народа, ожидающего Благой Вести: Евангелие не является эксклюзивным наследием какой-то определенной культуры.