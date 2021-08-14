Запрет на вход в храмы невакцинированным вызвал протест духовных лидеров Зимбабве

Правительство Республики Зимбабве приняло решение допускать в места отправления культа лишь тех, кто прошёл вакцинацию и имеет соответствующий сертификат: нарушителям грозит арест. Это спорное решение вызвало недоумение среди верующих.

Духовные лидеры страны, входящие в Руководство христианских деноминаций Зимбабве (Zhocd), безусловно, рады постановлению о повторном открытии храмов и церквей, но в то же время отмечают, что избирательный допуск верующих в богослужебные здания влечёт за собой многочисленные «теологические и практические проблемы».

«С богословской точки зрения, – говорится в заявлении руководства от 12 августа, – церковь является открытым и гостеприимным пространством для всех, не имеющим никаких ограничений. Никому нельзя отказывать в праве на участие в церковных богослужениях, потому что это место Божьей благодати». Поэтому будет «крайне затруднительно не пускать людей, у которых нет сертификата о прививках». С другой стороны, подчёркивается в коммюнике, «менее 10 процентов населения было вакцинировано, потому что у других ещё не было такой возможности». Если же ограничен доступ к самой вакцинации, то будет сложно предотвратить допуск в церковь невакцинированных людей.

По этой причине христианские лидеры Зимбабве просят правительство всегда советоваться с ними перед принятием решений, затрагивающих непосредственно Церковь, и надеются, что их включат в национальную целевую группу по борьбе с COVID-19, чтобы они могли делиться своим опытом. «Фактически, с самого начала пандемии, – отмечается в заявлении, – Церковь показала стремление свести к минимуму распространение заражений: вдохновляясь своей богословской приверженностью заботе о других и о святости жизни, она содействует реализации всех гигиенических и санитарных норм, установленных Всемирной организацией здравоохранения, таких как обязательство носить маску, сохранять социальную дистанцию и дезинфицировать руки».

Поэтому члены Руководства христианских деноминаций Зимбабве уверены, что «не только Церковь, но и всё общество сможет внести вклад в сдерживание распространения коронавируса». Африканские духовные лидеры призывают всех граждан «воспользоваться антиковидными прививками» и призывают правительство «делиться ясной информацией» по этому вопросу, чтобы население было проинформировано и убеждено в важности вакцин. В конце заявления звучит призыв к молитве, дабы народ Зимбабве и весь мир «обрели исцеление и умели распознать правильные действия, которые следует предпринимать против пандемии и её последствий».

Источник: Vatican News