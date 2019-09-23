Японцы готовятся к предстоящему визиту Святейшего Отца

Японцы готовятся к предстоящему визиту Святейшего Отца

Сентябрь 23, 2019

Продолжается подготовка к Апостольскому визиту Папы Франциска в Японию, который будет проходить с 23 по 27 ноября 2019 г. В этой связи 2 ноября в Токио пройдет научный симпозиум, посвященный истории поместной Католической Церкви и ее будущему. В форуме «Жить радостью Евангелия в перспективе 470-летней истории Церкви в Японии» примут участие преимущественно светские католики, которым это мероприятие подарит возможность поделиться своей верой».

Доклады, которые прозвучат на симпозиуме, будут посвящены христианскому присутствию в «Стране Восходящего Солнца» в последние пять веков: его «наследию, инкультурации и диалогу»,»миссии евангелизации», а также сегодняшнему дню новых церковных движений. В одном из планируемых выступлений прозвучит ответ на вопрос: «Почему святой Франциск Ксаверий оказался в Кагосиме?». В программе симпозиума также — молитвы, рожденные в лоне экуменического сообщества «Тэзе» и концерт молодого автора и исполнителя религиозных песен Юры Коизуми.

Главной темой поездки Папы в Японию станет охрана окружающей среды. «Защищать жизнь во всех ее проявлениях» — так звучит ее девиз. 32-й Апостольский визит Папы Франциска за пределы Италии, кроме Японии, включит и Таиланд. Франциск станет вторым после святого Иоанна Павла II Понтификом, который посетит эти две азиатские страны.

По материалам Vatican News

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