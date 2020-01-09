XII Международный музыкальный рождественский фестиваль собрал друзей под сводами католического собора на Малой Грузинской

«Звучит для отзвука; и отзвук – Бог.

Блажен, кто слышит песнь, и слышит отзвук»

В. Иванов

Сыгран последний аккорд, спета последняя ария… Вот и закончился XII Международный рождественский фестиваль, идейным вдохновителем и организатором которого является Благотворительный фонд «Искусство Добра». Под сводами Кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской звучали музыкальные произведения широкого спектра жанров от классики до модерна, исполняемые известными и еще совсем юными музыкантами и певцами, приехавшими на фестиваль из различных уголков земного шара – Эквадора, Мексики, Латвии, Испании, Австрии, Германии, Эстонии, Чехии, Франции и России. А начиналось всё когда-то как проект, основной целью которого было познакомить наших современников с духовной музыкой. С тех пор минуло двенадцать лет, за которые смелое начинание обрело статус международного форума со множеством участников-исполнителей и зрителей-слушателей. Среди тех и других – как новички, так и «завсегдатаи», участвующие в фестивале из года в год.

Лица «завсегдатаев» из числа слушателей узнаваемы уже в храмовом притворе. Как правило, они приходят, чтобы услышать конкретного исполнителя или определенное произведение. Они же «со знанием дела» дают советы тем, кто впервые пришел на фестиваль: рассказывают где и как лучше сесть, какие концерты еще стоит посетить… Среди слушателей-новичков можно встретить и москвичей, и гостей столицы. Кто-то из них впервые пришел на концерт органной музыки, а кто-то, случайно проходя мимо католического храма, быть может впервые в жизни заглянул в него и неожиданно для самого себя оказался гостем музыкального мероприятия. Но кем бы ни были слушатели, «завсегдатаями» или «новичками», все они сходились во мнении, что прозвучавшая в соборе музыка затронула какие-то потаенные струны в их сердцах.

Торжественное открытие XII Международного рождественского фестиваля имело место 27 декабря, а заключительным его днем стало 8 января. В его программу входили как уже хорошо известные, так и новые произведения, исполняемые как на классических музыкальных инструментах – органе, клавесине, валторне, гобое, гитаре, так и на таких «экзотических» и «национальных» как альпийский рог или английский рожок. Фестиваль подарил слушателями уникальную возможность познакомиться с различными традициями празднования Рождества, приобщиться к музыкальной классике, в том числе заново открывая будто бы «позабытые» произведения и знакомясь с переложениями на современный лад известных композиций. Не были обделены вниманием организаторов фестиваля и его юные зрители: для них была подготовлена специальная программа – музыкальная сказка «Золушка» с песочной анимацией.

Мне лично очень повезло: я смогла не только побывать на фестивале в качестве гостя-слушателя, но и заглянуть за его «кулисы», присмотреться к работе тех, кто обеспечивал его функционирование: отвечал за свет и звук, помогал музыкантам и певцам в подготовке их выступлений; а также пообщаться с исполнителями и «главным организатором» – президентом Благотворительного фонда «Искусство Добра» Валентиной Альбиновной Новаковской.

Участники фестиваля – музыканты, певцы, актеры – все как один говорили об исключительно теплом приеме как со стороны организаторов музыкального форума, так и со стороны слушателей. Именно этот момент был крайне важен для них: ведь все они начитают подготовку к фестивалю задолго до его открытия, тщательно подбирая репертуар исполняемых ими произведений. Иногда специально для участия в фестивале ими пишутся собственные произведения. Таким образом его гостям предоставляется уникальная возможность не только познакомиться с классикой, но и побывать на премьере новых музыкальных шедевров.

Президент Благотворительного фонда «Искусство Добра» Валентина Новаковская любезно согласилась дать мне краткое интервью. Первым делом я спросила: «Как Вы оцениваете итоги фестиваля? Всё ли задуманное удалось осуществить? Есть ли у Вас новые задумки?». И в ответ услышала: «Я очень довольна прошедшим фестивалем. Всё, что было задумано, и даже чуть больше, нам удалось воплотить в жизнь, но это лишь открывает перед нами новые горизонты, новые перспективы, к которым нужно стремиться». А на мой следующий вопрос – «Планируете ли Вы отдохнуть сами и дать отдых своим сотрудникам прежде чем начать подготовку к новому фестивалю? И когда, собственно, начнется такая подготовка?» – Валентина Альбиновна ответила с улыбкой: «Какой там отдых! Мы уже начали готовить новую программу, уже сейчас ведем переговоры с будущими исполнителями…».

XII Международный рождественский фестиваль завершился, но концерты в соборе на Малой Грузинской будут продолжаться в течение всего наступившего года, собирая под храмовыми сводами благодарных слушателей, а в декабре мы будем ждать очередного, тринадцатого по счету, масштабного форума известных исполнителей…

Ольга Дубягина,

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