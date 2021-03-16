Высокий Суд Малайзии разрешил христианам использовать слово «Аллах» для обозначения Бога

После судебной тяжбы, которая длилась более 10 лет, Высокий Суд Малайзии постановил, что христиане страны могут использовать слово «Аллах» для обозначения Бога в своих молитвах, текстах и ​​религиозных службах, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на информационные агентства «Седмица» и AsiaNews.

Приговор отменяет давний запрет и кладет конец спору, который длился более 30 лет, когда правительство встало на сторону исламских экстремистов в пользу запрета. Суд также санкционировал использование трех слов в христианских публикациях в образовательных целях: «Кааба» (священная святыня ислама в Мекке), «Байтулла» (Дом Бога) и «Солат» (молитва). Спустя тринадцать лет после начала судебного разбирательства судья Нор Би Ариффин предоставил Джилл Айрлэнд Лоуренс Билл, христианке из Саравакиана, конституционное право использовать слово «Аллах» в своих религиозных обрядах. Проблема дошла до зала суда после того, как в 2008 году власти изъяли восемь образовательных компакт-дисков, которые Джилл Айрлэнд Лоуренс Билл имела при себе, когда прибыла в аэропорт Куала-Лумпура из Индонезии. В 2014 году Суд признал арест дисков незаконным, и в следующем году материалы были возвращены Лоуренс Билл, в то время как вопрос об использовании слова «Аллах» остался нерешенным.

Решение Суда, первоначально ожидавшееся в 2018 году, откладывалось несколько раз. Между тем, стороны безуспешно пытались урегулировать спор во внесудебном порядке до прекращения разбирательства в результате пандемии коронавируса. Постановление Суда также отменяет циркуляр Министерства внутренних дел Малайзии, запрещающий использование слова «Аллах» в христианских публикациях по соображениям общественного порядка. По мнению суда, министерство превысило свои полномочия и нарушило конституцию. «Свобода вероисповедания абсолютно защищена даже во времена угрозы общественному порядку», — сказал судья. Правительство пока не сообщило, планирует ли оно обжаловать решение. Несколько спорных эпизодов сопровождали это разбирательство на протяжении многих лет. В январе 2014 года было изъято около 300 Библий. В октябре 2013 года Апелляционный суд постановил, что католический еженедельник Herald может использовать слово «Аллах» для обозначения христианского Бога.

Около 60 процентов из 28 миллионов жителей Малайзии — мусульмане. Христиане являются третьей по величине религиозной группой (после буддистов), насчитывая более 2,6 миллиона человек.