Вышла в свет книга о встречах Папы с иезуитами

«Будьте добры, будьте отважны» — так называется сборник бесед Папы Франциска с иезуитами во время его апостольских путешествий по разным странам мира. В книгу вошли восемнадцать бесед Святейшего Отца с его собратьями, пишет Vatican News.

Новая книга была издана издательствами Garzanti и Libreria Editrice Vaticana и появилась в книжных магазинах 17 сентября 2024 года. Его редактором стал священник Антонио Спадаро SJ, заместитель секретаря Дикастерии по культуре и образованию.

Название сборнику дали слова, с которыми Папа Франциск обратился к членам Общества Иисуса во время своего апостольского путешествия в Демократическую Республику Конго в феврале 2023 года. Они отражают его послание любви и ответственности. В частных беседах со своими коллегами понтифик часто выражал глубокие мысли и чувства по поводу своей миссии.

Свидетелем этих знакомств и бесед был отец Антонио Спадаро, сопровождавший Папу в его путешествиях. На сегодняшний день состоялось восемнадцать бесед, которые вошли в книгу. Они свидетельствуют об основных ценностях понтификата Франциска, таких как благодать, утешение, свобода, надежда, открытость к обновлению и, прежде всего, братство и сострадание к ближнему.

Презентация книги состоится в воскресенье, 22 сентября 2024 года, на культурном мероприятии Pordenonelegge.



(На фото — встреча Папы с иезуитами Российского региона в Нур-Султане/Астане 15 сентября 2022 года)