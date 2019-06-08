Выдано разрешение на строительство храма Святого Семейства в Барселоне — спустя 137 лет после его начала

Мэрия Барселоны одобрила разрешение на ведение строительных работ в соборе Святого Семейства (La Sagrada Família). Об этом говорится опубликованном на сайте храма в сообщении. «Вчера Мэрия Барселоны одобрила лицензию на строительство, которая позволит… продолжать строительство проекта Антонио Гауди», – сказано в пресс-релизе.

Как отмечается в заявлении, урегулирование ситуации с лицензией на строительство стало «результатом совместной работы Мэрии Барселоны и [руководства строительством] храма, которые тесно сотрудничали на протяжении последних двух лет». «Теперь это свершилось: спустя 137 лет у Саграды Фамилии есть необходимая лицензия на строительство», – отмечается в сообщении.

Как стало известно ранее, в октябре 2018 года руководство строительством собора Святого Семейства договорилось выплатить Мэрии Барселоны 36 миллионов евро в пользу города из-за того, что разрешения на возведение храма не было более 130 лет. Стороны договорились, что собор выплатит всю сумму в течение 10 лет. Деньги пойдут на улучшение транспортной инфраструктуры вокруг собора, организацию прямого доступа из метро и благоустройство прилегающих к собору улиц. Кроме того, был согласован специальный план, который упорядочит процесс строительства, чтобы собор мог оформить соответствующее разрешение и оплачивать его ежегодно.

Ставший знаменитым во всём мире храм Святого Семейства в столице Каталонии начали возводить в 1882 году по проекту выдающегося архитектора Антонио Гауди. Строительство всё еще не закончено, его планируют завершить лишь к 2030 году.

Источник: РИА-Новости