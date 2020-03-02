ВЦИОМ: Большинство православных россиян поддерживают переход на современный русский язык на богослужениях

Инициатива Патриарха Кирилла о частичном использовании современного русского языка на богослужениях в той или иной мере пользуется поддержкой 75% православных россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в редакцию «Благовест-инфо».

В конце 2019 года Патриарх Кирилл предложил, чтобы в храмах, где общины к этому готовы, «апостольские и паремийные чтения, которые нередко наиболее сложны для понимания, звучали на русском языке». Это же, по его словам, «касается чтения Евангелия при совершении треб и при уставном прочтении всего текста Четвероевангелия на Страстной седмице, которое на практике нередко распределяется на весь Великий Пост».

По результатам исследования ВЦИОМ, 29% россиян, исповедующих православие, полностью поддерживают такую идею, «скорее поддерживают» 46% респондентов, относящих себя к православным, и 15% православных в РФ не поддерживают частичный перевод богослужения на современный русский язык. Опрос показал, что 37% россиян не знают, на каком языке совершаются богослужения в православных храмах, 27% респондентов считают, что на русском языке, 13% опрошенных – на старославянском, 9% участников опроса – на церковнославянском. При этом уделить время и силы изучению церковнославянского языка даже на бесплатных курсах большинство (74%) респондентов бы отказались.

Опрос был проведен 10 февраля по заказу Филаретовского православно-христианского института среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.