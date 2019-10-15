Встреча в аудитории 3245

Эта ностальгическая зарисовка принадлежит перу нашего постоянного автора, католика из города Братска…

— Небо! — сказал Остап. – Небо теперь в запустении. Не та эпоха. Не тот отрезок времени. Ангелам теперь хочется на землю. На земле хорошо, там коммунальные услуги, там есть планетарий, можно посмотреть звёзды в сопровождении антирелигиозной лекции. ( И. Ильф, Е. Петров. Золотой телёнок)

1988 год. Солнечный апрельский день. Солидная чёрная «Волга» едет по улицам Падуна – живописного района Братска с фрагментами первозданной тайги (см. кинофильм «Пятая четверть»). Машина принадлежит Братскому индустриальному институту и везёт на встречу со студентами этого самого института православного протоиерея Анатолия Зайшлого. А также заместителя секретаря комитета ВЛКСМ института, который пока ещё не крещён и вряд ли возрастает в святости. И не предполагает, что когда-нибудь расскажет эту историю читателям католического издания. Отец Анатолий задумчиво перелистывает страницы с тезисами предстоящего выступления. В жизни Анатолия Прокопьевича было немало хорошего и интересного, в том числе даже работа истопником в Епархиальном управлении Одессы и руководство эстрадным ансамблем. Но перед студентами в институтской аудитории выступать ещё не приходилось. Да и не было такой возможности до конца восьмидесятых.

И здесь мне хочется сделать небольшое отступление от рассказа о нашей поездке. Снятие ограничений в сфере религии (и философии) – пожалуй, единственный позитивный результат так называемой «перестройки». Кто и для чего использовал затем эти новые возможности и что в итоге получилось – тема для отдельного разговора… Я тогда наивно приветствовал «перестройку», полагая, что её цель – духовное раскрепощение советских людей и обновление социализма без диктата «диамата». Тем более, что с экранов телевизоров и со страниц газет дамы и господа с высокими учёными званиями убедительно говорили о том, какая восхитительная жизнь ожидает нас за поворотом. И как западные капиталисты горят желанием нам бескорыстно помочь. А вот моя бабушка, человек беспартийный, верующий и без учёных степеней, после выступления Горбачёва на партийном съезде сказала грустно:

— Не будет скоро нашей Советской власти.

Мог ли я в те дни знать, что страна уже вовсю мчится навстречу национальной катастрофе? Что заводы и электростанции, созданные героическим трудом наших отцов и дедов, окажутся в частной собственности отдельных господ. Что вернётся на Русь власть золотого тельца. Под аккомпанемент разговоров о свободе, демократии и правах человека.

Да, ну так вот, едем мы с отцом Анатолием по улице Гидростроителей, затем по улице 25-летия Братскгэсстроя. Потом мы едем по улице Наймушина – это уже в том районе города, который называется Энергетик. Улица названа в честь руководителя строительства Братской ГЭС, который, бывая в столице, проходил в кабинет к Никите Сергеевичу Хрущёву, не замедляя шаг в приёмной.

Подъезжаем к третьему (главному) корпусу института. Идём на второй этаж. Появление в коридорах вуза священнослужителя в рясе производит, конечно же, сенсацию. Большая аудитория, похожая на кинозал, заполнена как кинотеатр, где идёт фильм с Бельмондо. Тут и студенты, и преподаватели… У меня сохранился номер газеты «Инженер Севера» за 26 апреля 1988 года. Вот что говорилось в статье А. Кедрина «Без скидок на ‘мелочи’» : «Разговор получился откровенным и интересным. А вот дискуссия… Её, на мой взгляд, не получилось. Почему? Мне кажется, потому, что нашему гостю не нашлось достойного оппонента… Очень скоро выяснилось, что студенты наши не способны отстоять в споре свои материалистические позиции». Вывод автор статьи делал суровый: «Состоявшееся заседание клуба заставит и преподавателей, и комсомольский актив критически оценить уровень атеистического воспитания у нас в институте».

Вот такая встреча состоялась однажды в апреле в аудитории 3245.

Александр Синодский

P.S. Отец Анатолий служит ныне в одном из храмов Курска. На YouTube можно посмотреть видео с его участием «Курский священник исполняет песню о телевидении».