ВСС: Папа Римский обсудит с Макроном необходимость переговоров по Украине

Папа Римский Франциск посетит Марсель и обсудит там с президентом Франции Эммануэлем Макроном необходимость проведения мирных переговоров по Украине, рассказал РИА Новости поддерживающий общение с понтификом глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.

«[В эту пятницу] Папа летит в Марсель, встречается там с Макроном. Одна из главных целей общения — он будет склонять Макрона к необходимости начать мирные переговоры на Украине», — сказал он.

По словам Севастьянова, Папа Франциск в разговоре с президентом Франции подчеркнет, что конфликт на Украине невозможно закончить на поле боя, он может быть завершен только за столом переговоров.

«Макрон, имея большое влияние на Украину, может поспособствовать началу переговоров. Это основная тема будет разговора Папы с Макроном», — добавил Севастьянов.

Папа, отметил он, не видит пользы для Франции в конфликте и считает, что эта страна также должна быть заинтересована в том, чтобы прекратить его как можно быстрее за столом переговоров. «Он (Папа Франциск — ред.) будет обсуждать алгоритм решения этой проблемы», — добавил глава ВСС.