ВСС: Папа Римский обсудит с Макроном необходимость переговоров по Украине

ВСС: Папа Римский обсудит с Макроном необходимость переговоров по Украине

Сентябрь 22, 2023

Папа Римский Франциск посетит и обсудит там с президентом Франции Эммануэлем Макроном необходимость проведения мирных переговоров по Украине, рассказал РИА Новости поддерживающий общение с понтификом глава Всемирного союза староверов (ВСС) .

«[В эту пятницу] Папа летит в Марсель, встречается там с Макроном. Одна из главных целей общения — он будет склонять Макрона к необходимости начать мирные на Украине», — сказал он.

По словам Севастьянова, в разговоре с президентом Франции подчеркнет, что конфликт на Украине невозможно закончить на поле боя, он может быть завершен только за столом переговоров.

«Макрон, имея большое влияние на Украину, может поспособствовать началу переговоров. Это основная тема будет разговора Папы с Макроном», — добавил Севастьянов.

Папа, отметил он, не видит пользы для Франции в конфликте и считает, что эта страна также должна быть заинтересована в том, чтобы прекратить его как можно быстрее за столом переговоров. «Он (Папа Франциск — ред.) будет обсуждать алгоритм решения этой проблемы», — добавил глава ВСС.

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна