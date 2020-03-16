Все Папские богослужения Священного Пасхального Триденствия в этом году пройдут без участия верных

Префектура Папского Дома сообщила, что в связи пандемией коронавируса все литургические чинопоследования Великого Пасхального Триденствия в Ватикане пройдут без участия верных.

Отмечается также, что до 12 апреля 2020 г. все общие аудиенции и молитва «Ангел Господень» с Папой будут проходить в форме видеотрансляций. За ними можно будет следить с помощью ватиканских СМИ, включая сайт Vatican News.

14 марта Зал печати Святого Престола сообщил, что в течение всей следующей недели ватиканские СМИ продолжат трансляцию в прямом эфире св. Месс, которые Папа Франциск ежедневно будет служить в 7.00 по среднеевропейскому времени в часовне Дома Святой Марфы.

По материалам Vatican News