Vocare peccatores: реформа уголовного права Восточных Церквей

Обнародовано очередное послание motu proprio Святейшего Отца Франциска Vocare peccatores: оно посвящено реформе уголовного права восточных католических Церквей. Сообщает русская служба Vatican News.

Послание было подписано 20 марта, в праздник святого Иосифа, и опубликовано в среду 5 апреля. Святейший Отец реформирует уголовное право Восточных Церквей, приводя его в согласие с канонами для католиков латинского обряда и сохраняя при этом специфику восточного права. Новый закон вступит в силу 29 июня.

Еще в 2021 году посредством апостольской конституции Pascite gregem Dei Папа внес поправки в Шестую книгу Кодекса канонического права (свода канонов для латинского обряда), касающуюся санкций в Церкви. Эти поправки завершили процесс изменений, начатых еще Папой Бенедиктом XVI. Поправки были внесены с тем, чтобы дать пастырям возможность использовать право в качестве «гибкого орудия спасения и исправления», которое можно применять незамедлительно и в духе пастырского милосердия, во избежание более тяжкого зла и для врачевания ран, нанесенных человеческой слабостью, говорится в апостольской конституции. В прошлом, пояснил Папа, немало вреда принесло «недостаточное понимание тесной связи, существующей в Церкви между практикой милосердия и применением карающих санкций в тех случаях, когда того требуют обстоятельства и справедливость».

В новом апостольском послании Vocare peccatores подчеркивается, что целью наказаний является восстановление справедливости, исправление виновного и возмещение ущерба. Таким образом, пастыри, прилагающие усилия для исправления верных, совершивших неподобающие поступки, тем самым выражают пастырскую заботу.

В новом документе более четко сформулированы наказания, полагающиеся за различные преступления, а восточная дисциплина приводится в соответствие с латинской во многих аспектах, таких как защита малолетних от насилия и попечение о Таинствах.