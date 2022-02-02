Во Вьетнаме убит священник-доминиканец

29 января во Вьетнаме прямо во время выслушивания исповеди был убит католический священник. Сообщает русская служба Vatican News.

Отец-доминиканец Иосиф Чан Нгок Тхан получил два удара ножом в голову. Трагедия произошла в одной из миссий в провинции Контума. Отец Иосиф родился в 1981 году в Хошимине, принес монашеские обеты в Ордене Проповедников в 2010 году, а в 2018-м был рукоположен во священники и с тех пор нес служение в Дакмоте, на северо-западе от города Контум.