Трагедия в Мьянме: священник убит во время Мессы

В Мьянме произошло жестокое убийство католического священника Дональда Мартина Йе Наинг Вина. 14 февраля его хладнокровно застрелили прямо во время службы в церкви. Как сообщает Vatican News, это преступление потрясло местную католическую общину.

Кардинал Чарльз Маунг Бо, архиепископ Янгона и глава епископской конференции страны, выразил глубокую скорбь и осудил насилие. Он подчеркнул самоотверженность погибшего, который посвятил свою жизнь служению бедным и молодежи.

44-летний священник служил в приходе Пресвятой Девы Марии Лурдской в деревне Кан-Гьи-Дау, расположенной в административном округе Сикайн. Этот регион остаётся одним из эпицентров вооружённого противостояния, усиливающего нестабильность в стране.

«Пусть кровь и жертвы бесчисленного множества невинных людей, в том числе отца Дональда Мартина Йе Наинг Вина, станут жертвой, способной положить конец насилию, которое охватывает всю страну. ‹…› Только пережив такие трагические события, мы можем пробудить дух братства и обратиться с искренним призывом остановить кровопролитие», ‒ заявил иерарх.

Такие преступления, подчеркнул архиепископ, нельзя забывать; виновные должны понести наказание, чтобы подобные трагедии больше не повторялись.

В ходе церемонии прощания в родной деревне покойного священника монсеньор Марк Тин Вин, архиепископ Мандалая, возглавивший заупокойную Мессу, выступил с обращением к представителям вооруженных формирований, призвав их прекратить боевые действия и перейти к мирному диалогу. Он отметил, что дальнейшая эскалация насилия ведет лишь к новым жертвам и страданиям.

Тем временем силы Народной обороны, выступающие против военной хунты и контролирующие большую часть региона, задержали десятерых подозреваемых в этом убийстве.



(На фото — похороны отца Дональда Мартина Йе Наинг Вина, 17 февраля 2025 г.)