Во священники рукоположен первый в современной истории русский иезуит (ФОТО)

30 июля 2022 года, накануне торжественного завершения юбилейного Года св. Игнатия, во пресвитеры был рукоположен первый в современной истории русский иезуит — диакон Михаил Ткалич, SJ.

Таинство рукоположения во священники состоялось в Варшавском санктуарии св. Андрея Боболи. Его совершил епископ Рафал Марковский во время Св. Мессы, на которой иерарху сослужили иезуиты из нескольких стран, сообщает jesuit.ru.

В своей проповеди монс. Марковский, в частности, сказал:

«Всякий раз, когда мы говорим о священстве, трудно не вернуться к тому месту, где это священство зародилось. Это было время, когда миссия Христа подошла к концу; время, когда работа была закончена, закончились проповеди и закончились чудеса…Тогда оставалось только ждать того, что должно было стать сутью миссии Иисуса Христа. Время ожидания, последние часы перед крестом и страданиями, на которые Господь пошел совершенно сознательно и добровольно, зная, что на этом кресте он совершит свое величайшее чудо искупления каждого из нас. Иисус хотел провести последние часы в атмосфере дружбы и близости […] В Горнице, которая становится первой Церковью, происходит самая близкая и доверительная встреча Христа со своими учениками, с которыми он прощается, которым он передает свое завещание, напоминая о том, что является сутью Евангелия».

Ссылаясь на рассказ о том, как Иисус омывает ноги своим ученикам, епископ обратил внимание на отношение к служению, которое должно характеризовать человека, получившего власть священства. Священник должен использовать дары, которые он получает, со смирением, любовью, преданностью и в духе служения, с ответственностью за тех, кого Христос вверяет его пастырскому попечению. Только тогда оно имеет смысл.

Епископ пожелал, чтобы новый священник всегда возвращался к двум горницам: к той, о которой рассказывает Евангелие, и к той, которая готовила его ко священству в домах Ордена в на протяжении лет формации.

Представляя кандидата на рукоположение, провинциальный настоятель о. Збигнев Лечковский, SJ, рассказал, что Михаил Ткалич родился в Ростове-на-Дону 27 февраля 1985 года. В семье, кроме Михаила, было ещё пятеро детей — его братьев и сестер. После завершения учёбы в области информационных технологий он работал по полученной профессии в России. Через несколько лет после своего обращения и после исповедания веры в Католической Церкви Михаил вступил в Общество Иисуса в 2009 году. Он закончил новициат в Гдыне и изучал философию в Кракове. В качестве пастырской практики Михаил Ткалич два года провел в Томске, где служил в местном приходе и преподавал в католической гимназии. Затем он изучал богословие: сначала в Сантьяго (Чили), а затем в Варшаве, в Коллегии Боболанум. Два последних года он изучает духовность в иезуитском университете Комильяс в Мадриде. «Михаил, кроме того, что приятный, открытый человек, еще и артистически одарен – он прекрасно поет, играет на гитаре и органе. Кроме того, он показал себя выдающимся специалистом по компьютерам и терпеливым инструктором всех тех, кто считает информатику секретной и трудно осваиваемой наукой. Миша также одарен лингвистически и кроме русского знает еще польский, испанский и английский языки. В прошлом году, 19 июня, Миша был рукоположен в диаконы», — напомнил отец провинциал.

В ближайших планах неопресвитера — продолжение изучения духовности в Коллегии Боболанум в Варшаве, а также участие в проведении духовных упражнений в Европейском центре коммуникации и культуры в Фаленице под Варшавой.



(Фото: Алиция Монастырская)