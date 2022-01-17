Во Франции и в Бельгии проходит акция «Выходные в монастыре»

Более 60 монастырей Франции и Бельгии открыли свои двери, чтобы молодые люди могли открыть для себя монашескую жизнь. Движение «Выходные в монастыре» (Break au monastère) координирует католическое христианское общество «Жизнь в монастыре». Оно объединяет общины разных направлений: бенедиктинских братьев и сестер, цистерцианцев, кармелиток, кларисс, доминиканцев, общины византийского обряда.

В определенные дни монастыри предоставляют возможность поселиться на один-два-три дня всем желающим, которые хотят помолиться вместе с монахами или уединенно. Предложения монастырей разнообразны: с участием или без участия в общественной жизни и работе, с конкретной темой или без нее. Можно выбрать любой монастырь на карте.

В минувшие выходные – 15 и 16 января — гостей приглашал бенедиктинский женский монастырь в центре Франции Нотр-Дам де Бузи-ла-Форе (Monastère Notre-Dame à Bouzy la forêt). Община появилась в XVII веке, с 1999 года располагается на новом участке в департаменте Луаре. Здесь можно познакомиться с современной храмовой архитектурой Франции. Община, насчитывающая от 10 до 20 сестер, предлагает номера в гостинице в любое время на любой срок. Призыв посетить монастырь 15 и 16 января предварялся цитатой из Послания к колоссянам: «Продолжайте свой путь во Христе Иисусе Господе; будьте укоренены и основаны в нем». Община предлагает разделить часть времени с повседневной жизнью монастыря, а также располагать личным временем для чтения, отдыха, осмотра окрестностей. Цель: помочь понять, как повзрослеть «на человеческом и на духовном уровне».

В феврале всех желающих ждет древний бельгийский монастырь – аббатство Орваль (Abbaye d’Orval) с вечера пятницы 4 февраля до воскресного дня 6 февраля. Группа монахов здесь впервые появилась в начале XI века. Во время войн в XIII, XV, XVI и в XVII веках монастырь разрушался. Во время Французской революции он был вновь разграблен, а монахов изгнали за предоставление убежища австрийским войскам. Возрожденный монастырь в 1935 году вернул статус аббатства. Сейчас для туристического осмотра доступны только руины старых храмов. Участники акции «Break au monastère» имеют возможность пожить в самом монастыре. «Удели время в ритме литургии, псалмов с общиной братьев», — призывают монахи. В аббатстве Орваль развито производство сыра. Стоимость проживания – 60 евро, а для студентов — 50 евро. (Французский монастырь Бузи-ла-Форе просит 35 евро, хотя милостиво замечает, что «финансовый вопрос не должен быть ни для кого препятствием»).

Провести ближайшие выходные на горе Святой Одилии в Эльзасе предлагает Страсбургская епархия. Святая VIII века широко почитается в Европе. В прошлом году отмечалось 1300-летие ее преставления. Монастырь здесь ныне не действует, но совершаются регулярные паломничества и туристические поездки. Программа для молодежи на 15 января: в 09.00 все отправляются пешим ходом от церкви святых Симона и Иуды Д’Отрота (l’église saints Simon et Jude d’Ottrott) на гору святой Одилии. Путь займет около двух часов. В 11.00 предполагается начало мессы в базилике на Сент-Одиль, которую возглавит архиепископ Страсбургский Люк Равель. В Эльзасе во время Адвента в акции «Break au monastère» участвовали монашеские Братства Иерусалима — Страсбурга (братья и сестры) и доминиканский монастырь Святого Иоанна Крестителя в Орби.

Ранее, около пяти лет назад, традиция прожить необычным образом выходные дни и целые отпуска была популярна в Германии. Как отмечалось в сообщении, новые веяния в организации отдыха уловили представители туристического бизнеса, предлагая информацию об отпуске в монастырях. По данным опроса Немецкой конференции настоятелей монашеских орденов и конгрегаций, 42 процента отдыхающих стремились поправить за монастырскими стенами свое физическое и душевное здоровье, 27 процентов рассчитывали приобрести духовный опыт. Этот феномен они объяснили тем, что в повседневной жизни современный европеец все реже вспоминает о религии, а во время отпуска люди ищут в религиозных размышлениях спасение от стресса, перегрузок и личных проблем.

Елена Дорофеева

Источник: «Благовест-инфо»