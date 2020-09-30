Власти Индии демонтировали крест возле католического храма

23 сентября 2020 года в Индии более 300 полицейских и представителей официальных властей демонтировали крест возле католического храма, передает Благовест-инфо со ссылкой на spzh.news и cruxnow.com.

В 6 часов утра крест высотой более 100 футов был снят с холма за храмом святого Иосифа в деревне Герахалли в штате Карнатака, примерно в 40 милях от столицы штата Бангалор.

Кроме того, были демонтированы еще 14 меньших крестов, которые использовались для празднования Via Crucis.

Приходской священник Энтони Бритто рассказал, что никаких документов, дающих право на снос крестов, ему не предоставили.

По его словам, холм с установленными на нем крестами используется уже более пятидесяти лет «для совершения Крестного пути, особенно во время Великого поста» и «помимо католиков паломничество на вершину холма для молитвы совершают и люди другой веры».