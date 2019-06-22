Власти Эритреи закрыли медицинские центры Католической Церкви в стране

Правительство Эритреи закрыло все медицинские центры Католической Церкви в стране, — сообщает Благовест-инфо со ссылкой на зарубежные христианские агентства.

13 июня местные епископы обратились в Министерство здравоохранения с официальным письмом, в котором сообщили, что солдаты вывели пациентов и персонал из помещений и опечатали клиники. Чиновники закрыли 22 клиники, которые ежегодно обслуживали более 40 тыс. человек. В своем обращении епископы отметили, что их главной заботой были и остаются люди, нуждающиеся в помощи. Служители подчеркнули, что социальные услуги, которые предоставляет Церковь, нельзя назвать оппозицией правительству Эритреи. «Выражая нашу глубокую горечь по поводу того, что происходит сейчас, мы заявляем, что не отдадим наши учреждения, — заявили местные епископы. – Поступая так, правительство посягает на саму Церковь и подвергает гонениям служителей, мужчин, женщин, религиозных и неверующих». Как сообщает BBC, чиновники до сих пор не ответили на претензии служителей.

«Кажется, что мы вернулись в 1982 год, когда власти насильно забирали монастыри, школы, медицинские центры у Католической Церкви, — отметил эритрейский священник и президент организации «Habeshia» Мусси Зерай. – И вот сегодня власти ворвались в монастыри, где располагались многие из этих медицинских центров, выгнали персонал, пациентов и угрожали мужчинам и женщинам, которые служили этому народу».

В международной правозащитной организации «Open Doors», которая поддерживает преследуемых христиан в стране, отметили, что причина, по которой правительство Эритреи решило закрыть медицинские центры, неизвестна. Эритрея занимает седьмое место в списке стран, преследующих христиан (World Watch List), правозащитной организации Open Doors USA.