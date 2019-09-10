Визит Папы Франциска в Юго-Восточную Африку завершен

По окончании Святой Мессы (она завершилась ровно в полдень по местному времени) Папа Франциск отправился во дворец местного епископа, чтобы там побеседовать за обеденным столом с архипастырями не только из Маврикия, но и из других островных стран бассейна Индийского океана (епископаты Маврикия, Реюньона, Сейшельских и Коморских островов объединены в одну Епископскую конференцию, которая, в свою очередь, входит в Симпозиум Епископских конференций Африки и Мадагаскара), а также с англиканскими епископами.



После обеда с епископами, послужившим поводом для дружеского общения, и короткого отдыха, Святейший Отец направился в президентский дворец, намереваясь нанести визит вежливости исполняющему обязанности президента Барлену Вьяпури и премьер-министру Правинду Джагноту. На полпути Папа задержался у санктуария блаженного Жака-Дезире Лаваля, имя которого он прежде специально упомянул в своей проповеди в ходе Святой Мессы, назвав «апостолом единства Маврикия». Блаженного Лаваля чрезвычайно почитают как на Маврикии, так и во всём регионе. В его святилище приезжают паломники не только с островов Индийского океана, но и из Южной Африки, Великобритании, Франции. Именно 9 сентября, в день, на который пришелся, визит Папы, здесь празднуют его литургическую память. Вселенский Архиерей помолился у саркофага, в котором покоится тело блаженного, о мире и братстве между народами.



Жак-Дезире Лаваль родился в 1803 году во Франции в состоятельной семье и сумел получить медицинское образование. Он работал врачом, имел хорошие заработки и жил в достатке. Однако в возрасте 30 лет он пережил обращение и принял решение полностью посвятить себя Богу. К удивлению близких молодой успешный врач поступил в семинарию и в 1838 году стал священником. Прослужив несколько лет в скромном сельском приходе, он ощутил призвание стать миссионером и с этой целью вступил в Конгрегацию Пренепорочного Сердца Марии (теперь это Конгрегация Святого Духа). В 1841 году он отправился в качестве миссионера на Маврикий, с энтузиазмом отдавая себя евангелизации местного населения, состоявшего преимущественно из бывших рабов, недавно получивших свободу. Сначала жители острова — как белые поселенцы, так и аборигены — воспринимали французского священника как «чужака», однако благодаря своему самоотверженному труду Лаваль завоевал доверие островитян. Во время эпидемий холеры, которые поражали страну в 1854, 1857 и 1862 годах, он основал многочисленные больницы, а на протяжении всего своего служения открывал начальные школы, строил часовни и способствовал социальной интеграции населения. Отец Лаваль вел весьма аскетический образ жизни: спал на земле, практиковал строгий пост и целые ночи проводил в молитве. За 23 года своего миссионерского служения он обратил в христианство более 67 тысяч человек. Жак-Дезире Лаваль отошел в вечность 9 сентября 1864 г. в возрасте 59-ти лет. Если в 1841 году, когда он только прибыл на Маврикий, его не встречал никто, то в последний путь его провожало 40 тысяч человек. Святой Папа Иоанн Павел II причислил Жака-Дезире Лаваля к лику блаженных 29 апреля 1979 года; это была первая беатификация Папы Войтылы. В настоящее время рассматривается вопрос о канонизации «апостола Маврикия». Посвященный ему новый санктуарий был освящен в 2014 году по случаю 150-летия его ухода в небесное отечество, поскольку прежде существовавшее здание уже не могло вместить многочисленных паломников.



Заключительным же событием однодневного Апостольского визита Папы Франциска на Маврикий, как и всей его 31-й зарубежной поездки, коя на этот раз была посвящена посещению трех стран Юго-Восточной Африки, стала встреча в Президентском дворце с представителями властей страны, дипломатического корпуса и гражданского общества, которая началась сразу же после частной беседы Понтифика с и.о. президента страны и премьер-министром.



«Я рад, что благодаря этому краткому визиту, имел возможность встретиться с вашим народом, отличающимся не только культурным, этническим и религиозным многообразием, что и формирует его уникальную идентичность, но, в первую очередь, красотой души, проявляющей себя, прежде всего, в умении признавать, уважать и гармонизировать различия в свете совместного проекта». Такими словами Святейший Отец начал свое последнее официальное выступление в рамках проходящего Апостольского визита. Предстоятель Католической Церкви обратил внимание на то обстоятельство, что нация маврикийцев сформировалась на основе мигрантов, прибывших с разных континентов и принесших с собой при этом свои культурные и религиозные традиции, которые в дальнейшем обогащали друг друга в ходе братского общения. Этот опыт еще раз доказывает, что разнообразие, образующее гармонию в процессе диалога — это нечто прекрасное. Папа призвал маврикийцев «хранить верность своим корням», что в наше время означает принять вызов приема и защиты мигрантов, которые находятся в поисках работы и лучшей жизни. Не менее высокой оценки в истории Маврикия заслуживает и его «твердо укоренившаяся вместе с обретением независимости демократическая традиция», что немало способствовало тому, что Маврикий стал подлинным «оазисом мира». Понтифик призвал беречь и развивать эти традиции, «борясь, в частности, против любых форм дискриминации и коррупции». Отметив, что за годы независимости страна достигла существенных экономических успехов, Святейший Отец, однако, предостерег от соблазна «почить на лаврах», ибо в наши дни сплошь да рядом бывает так, что экономический рост не служит общему благу, но «ради определенных стратегий своего динамизма» оставляет на обочине целые категории людей, в частности молодежь. «Хочу просить вас не поддаваться искушению идолопоклоннической экономической модели, требующей заклания человеческих жизней на жертвеннике спекуляции и чистой эффективности, взыскующей прибыли любой ценой, не считаясь при этом с требованиями защиты уязвимых слоев населения, сбережения окружающей среды и ее ресурсов», – сказал Папа.



Завершая свое выступление и подводя итоги, Понтифик высоко оценил тот факт, что «на Маврикии разные религии, в согласии со своей идентичностью, сотрудничают друг с другом ради общественного блага и для того, чтобы совместно засвидетельствовать трансцендентную ценность человеческой личности». «Я еще раз подтверждаю готовность католиков Маврикия и в дальнейшем участвовать в этом плодотворном диалоге, которым столь щедро запечатлена история вашего народа. Спасибо за ваше свидетельство!», — сказал Святейший Отец в заключение.



По окончании встречи Папа благословил саженцы деревьев и обменялся приветствиями с религиозными лидерами, после чего сразу же выехал в аэропорт. Ночь Папа Франциск провел в столице Мадагаскара Антананариву, а утром 10 сентября самолет с Понтификом на борту взял курс на Рим. XXXI Апостольский визит Папы Франциска завершился.



По материалам Vatican News