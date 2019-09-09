Папа Франциск отслужил Святую Мессу у подножия статуи Марии Царицы мира

Если кто-то из нас задастся вопросом о том, как быть хорошим христианином, то ответ на него прост: необходимо, в своих конкретных обстоятельствах, делать то, о чем сказал Иисус в Заповедях блаженства. Это утверждение стало отправной точкой проповеди Папы Франциска, которую он произнес в ходе Святой Мессы на площади перед статуей Пречистой Девы Марии, Царицы мира, в столице Маврикия Порт-Луи, что и стало первым пунктом программы его 9-часового визита в эту затерянную в Индийском океане островную страну. На Папской Мессе присутствовало порядка 100 тысяч человек, включая как местных католиков, так и паломников с Сейшельских и Коморских островов и некоторых других мест. Все они радостно приветствовали Святейшего Отца, размахивая пальмовыми ветвями, которые держали в руках. Папе Франциску сослужили три кардинала (местный ординарий Морис Пья и прибывшие вместе с Понтификом госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин и префект Конгрегации по канонизации святых Джованни Анджело Беччу), восемь епископов и более ста священников. Музыкальное сопровождение обеспечивал хор в составе двухсот певчих. Организацию богослужения и всего визита в целом обеспечивали две с половиной тысячи волонтеров.



Отметим, что католики и даже вообще христиане не составляют большинства на Маврикии. Католиков примерно 28% от общего числа граждан этой страны, коих 1,3 миллиона. Почти половина населения страны – индуисты, 17% составляют мусульмане. Пастырская опека над католиками осуществляется в двух церковных структурно-территориальных единицах: епархии Порт-Луи и Апостольском викариате Родригес. Их ординарии участвуют в работе Конференции Епископов Индийского Океана.

В своей проповеди Папа Франциск учитывал то обстоятельство, что 9 сентября – это день памяти местночтимого блаженного, отца Жака-Дезире Лаваля. По словам Святейшего Отца, отец Лаваль, «апостол единства маврикийцев», жил именно в духе Заповедей блаженства, его жизнь была отмечена любовью к Иисусу и к бедным. Он хорошо знал, что «евангелизировать означает стать всем для всех», а потому выучил язык только что освобожденных рабов, проповедуя им Благую Весть. «Благодаря своему миссионерскому динамизму отец Лаваль обеспечил маврикийской Церкви новую молодость, новое дыхание, которое мы и сегодня призваны поддерживать в нынешнем актуальном контексте», — подчеркнул Папа, добавляя, что следует сохранить ревностный миссионерский порыв, не поддаваясь искушению «утратить евангелизаторський энтузиазм, прибегая к светским гарантиям, которые не только постепенно вводят миссию в определенные рамки, но и сильно отягощаю ее, делая неспособной привлекать людей». «Миссионерский порыв, – сказал Понтифик, – имеет молодой лик и способен омолаживаться. И именно молодежь своей жизненной активностью и посвящением сможет внести в него красоту и свежесть, присущую молодости, побуждая христианскую общину к обновлению и приглашая отправляться к новым горизонтам».



В этом контексте, — продолжил свою мысль Предстоятель Вселенской Церкви, необходимо научиться предоставлять молодежи должное место в христианской общине и в обществе. И горько сознавать, что, несмотря на экономический рост страны в течение последних десятилетий, молодежь по-прежнему страдает от безработицы, что вызывает неуверенность в будущем и не дает ей почувствовать себя реальным актором в жизни общества. «Именно наша молодежь являются нашей первоочередной миссией! Мы должны поощрить ее обретать свое счастье в Иисусе, не в отстраненности и уходе в свой особый мир. Ей следует предоставлять место, следует учиться ее языку, выслушивая ее истории, жить рядом с нею, давая ей почувствовать, насколько она благословлена Богом. Не позволим же, чтобы у нас украли молодой лик Церкви и общества. Не позволим торговцам смертью украсть первоплоды этой земли!», – призвал свою аудиторию Папа.

Притом Святейший Отец подчеркнул, что желая жить по Евангелию, «мы не можем позволить себе ждать, пока всё вокруг нас сложится благоприятным образом». В наших обществах, с его стилями социальной организации, производства и потребительства, не легко жить Заповедями блаженств, подобные попытки могут даже показаться подозрительными, стать объектом насмешек. «Это так и есть, но мы не можем позволить пассивности одержать победу. У подножья этой горы, которая может стать для нас Горой Блаженств, нам следует вновь пробудить в своих душах Божий призыв к блаженству и счастью. Только счастливые радостные христиане смогут пробудить у окружающих желание пойти по этому пути», — констатировал Папа.



Нам часто доводится слышать сетования, — сказал Вселенский Архиерей далее, что, мол, нас становится меньше, духовных призваний становится меньше. Однако огорчаться следует не столько по поводу уменьшения последователей той или иной формы посвященной Богу жизни, сколько недостатком людей счастливых от того, что они идут путями святости. Ведь если молодому человеку доведется вникнуть в «проект христианской жизни, реализуемый с радостью», он преисполнится энтузиазма и мотивации, и у него возникнет желание, которое можно выразить следующим образом: «Также и я хочу взойти на эту Гору Блаженств, хочу встретиться со взглядом Иисуса, хочу, чтобы Он показал мне мой личный путь к счастью».

«Так помолимся же, дорогие братья и сестры, за наши общины, чтобы, давая свидетельство радости христианской жизни, они способствовали расцвету многих призваний к святости, реализуемых в самых разных формах жизни, предложенных Святым Духом», – подвел итог Святейший Отец.



По материалам Vatican News