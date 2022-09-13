ВИЗИТ ПАПЫ ФРАНЦИСКА В КАЗАХСТАН: ВИДЕО-ТРАНСЛЯЦИИ

Настал долгожданный для тысяч людей день — сегодня в столицу Казахстана прибывает с официальным визитом Глава Католической Церкви Папа Римский Франциск. За всеми главными событиями этого визита Святейшего Отца можно следить через прямые трансляции, сообщает Католическая информационная служба Центральной Азии.

Ссылки на трансляции:



Прибытие в международный аэропорт г. Нур-Султан, 13 сентября 2022 года, 18-45 (нск)

Церемония приветствия в Президентском Дворце, 13 сентября, 19.30 (нск)

Встреча в концертном зале «Казахстан», 13 сентября 2022 года, 20.30 (нск)

Святая Месса с народом, 14 сентября 2022, 17.45 (нск)