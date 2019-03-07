Великий Пост согласно православной традиции

О смысле Святой Четыредесятницы с точки зрения православной духовности размышляет протоиерей Игорь Пчелинцев в своей статье «Великий Пост, труд восхождения…»

Великий Пост это свидетельство Церкви о Царствии Божием, свидетельство всего опыта церковной жизни – опыта святых о том, что возможно и что именно красиво перед Богом жить по закону Духа Святого, а не по закону суеты этого мира – «ешь, пей, веселись». Апостол Павел поучает верных: «Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир, и радость во Святом Духе» (Рим 14, 17). «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк, 17,21) говорит Господь, в самом сердце человека. Если бы я любил Бога, то я бы слушал Церковь, если бы я слушал Церковь, мне бы было радостно разделить общее для православных христиан послушание — Великий Пост. Мне давно нравится сравнение великого поста с лествицей, каждая неделя это новая ступень, ведущая нас по пути духовного восхождения. Попробую и я построить свою лестницу к Богу. Очень важно, чтобы построение этой лествицы не превратилось в построение вавилонской башни. Мы восходим к Богу не для того, чтобы низвергуть Его и не для того, чтобы стать богами по собственному произволу. Но чтобы стать богами по благодати — а благодать в руке Божией — в Его воле дать ее или нет трудящемуся ради Его святого Имени.



В начале пути Неделя о мытаре и фарисее, когда Церковь нам показывает на примере евангельской притчи то настроение души и сердца, с которым нужно молиться, чтобы быть услышанным Богом. Простые, но неочевидные для всех истины — молитва не дружит с гордостью, гордое и высокомерное сердце не дает человеку молиться, это плотина, удерживающая молитву, препятствующая ей, а за смирение Господь дает благодать.

Далее идет Неделя о блудном сыне, где нам показывается сила покаяния, когда только за решимость оставить греховную жизнь Отец небесный простирает нам навстречу благословение и прощение. Церковь дает нам понимание того, что нет такого греха, такой скверны, таких страстей и таких усилий диавола, которые не могли бы быть побеждены, преодолены Богом, но Богу нужно сотрудничество кающегося человека, Бог не спасает никого автоматически, без его согласия и содействия.

Следующая неделя – о Страшном Суде. Мы парадоксальным образом вспоминаем событие человеческой истории, которого еще не было, но оно уже таинственно происходит в нашей вере: мы извещены Словом Божиим о грядущем Суде и о правде Божией в отношении этого Суда. Нам через сладчайшее евангельское слово открывается очередная простая истина о спасении — помилованы и оправданы на Суде Божием будут люди живущие по закону милосердия и сострадания. Суд Бога будет не жестокой попыткой осудить на вечные мучения человека за некоторые нераскаянные грехи, а попыткой оправдать человека, попыткой найти в сердце хоть малую толику милосердия и любви.

После Мясопустной недели мы, пробиваясь сквозь масленичные гуляния, блины и прочие последние скоромные яства, как сквозь противотанковые ограждения, минные поля и колючую проволоку добираемся до благодатного Прощеного воскресенья. В этот день Церковь вспоминает изгнания наших праотцев Адама и Евы из рая, изгнание за ослушание, за то, что они более доверились врагу, нежели Отцу.

Это начало путешествия. Путь, который как любое восхождение на вершину, должен изменить человека, в конце пути он будет совсем не таким как в начале. При этом со стороны так же как и подъем в горы, всё выглядит достаточно романтично: красивые песнопения, приглушенный свет, сдержанные чувства, постный стол, изысканные вкусы и разнообразие блюд, верность традициям, будто без особого труда, словно зрителям кино, можно мысленно переступить через горизонт своей собственной скучной личности и сделаться интересным и православным, но это только со стороны.

Как правильно?

Вопрос соблюдения поста это проблема соблюдения своего внутреннего человека – день за днем мы должны следить за состоянием своей души, за своими поступками, словами и мыслями. Это должен делать христианин в любое время года — и в пост, и на пасху, но пост более удобен хотя бы для того, чтобы начать это духовное упражнение. Пост — Святая Четыредесятница — святые, отличные от других дни, и мы должны бы отнестись к этому именно так. Это не время, когда Церковь хочет нас загнать в некий духовный концлагерь, лишая пищи, пития (то есть выпивки — в наших российских реалиях) и развлечений. Не раз уже сказано, что пост это весна души, это время творческого пробуждения лучших сил в человеке, период активного сотрудничества Богу. «Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин 15,5). По учению Спасителя пост должен быть во всех случаях тайным, внутренним расположением человека в его отношениях к Богу, постом, воздержанием для Бога, а не для человека.

«Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры: ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но пред Отцем твоим, который втайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Как древние в знак радости помазывали себя елеем после омовения, так и ты показывай себя радующимся. Но под елеем разумеется и милостыня, а под главой нашей – Христос, которого должно умащать милостынями. «Умывать лице» – значит омывать чувства слезами, разъясняет евангельские слова блаженный Феофилакт Болгарский.

Продолжим наше духовное путешествие. Наступает пост. Труден путь первой седмицы, но в конце его радостный праздник — Торжество Православия. Не вдаваясь в подробности, я бы хотел отметить, что это торжество взято нами взаймы у будущего. Мы конечно же вспоминаем 7-й Вселенский Собор, установление церковного празднования Торжества Православия, мы вместе со святыми отцами и известными богословами вправе говорить о торжестве Бога в сердцах любящих Его, прославлять святых мучеников и исповедников, отстоявших Церковь в годы гонений. Но главное торжество впереди, это тайна будущего века. Митрополит Петроградский Вениамин на процессе 1922 года, уже будучи приговоренным к расстрелу, в своем последнем слове сказал примерно такие слова своим судьям-большевикам: «Может быть на данном этапе вы победили, но в конце всех победителей победит Христос!»

Следующая неделя — неделя о святом Григорие Паламе, защитнике православного учения о Несотворенном Свете, который просвещает и освящает каждого человека, приходящего в мир. Мы не видим по греховной неумытости наших чувств этого света, но многие святые созерцали его так же как мы видим солнечный свет, но даже если мы не видим его, Бог просвещает Свое Лицо на каждого, ищущего Его любви («Боже ущедри нас, благослови нас, просвети Свое Лицо на нас и помилуй нас». – так говорится в одной из молитв, звучащих в Церкви). В эту неделю мы можем понять важность святой молитвы, через которую не только человек ищет Бога и Его милости, но и Бог познаёт каждого человека, обращающегося к Нему. Каждого постящегося и молящегося со смирением и в простоте сердца.

Третье воскресенье поста — Неделя Крестопоклонная. Весь православный мир поклоняется Честному и Животворящему Кресту, орудию нашего Спасения. Крестом был повергнут диавол — ведь за смертью Спасителя пришло время Воскресения.

Четвертая неделя — четвертая ступень нашего подъема к вершине. Православная Церковь чествует преподобного Иоанна Лествичника, игумена монастыря у Синайской горы, места, где Бог открыл Свою волю людям, дал Святые Заповеди — указание пути ко Спасению. Святой Иоанн был автором удивительной книги, название которой и вдохновило меня на написание этой заметки о посте – «Лествица» или в оригинале – «Лестница рая». Книга в основном адресована монашествующим, но с древних времен она читалась и мирянами, особенно в Великий Пост. Для мирян мне кажется очень важна глава из этой книги (между прочим самая большая глава) – «Слово 26. О рассуждении помыслов и страстей, и добродетелей». В общем, о главной христианской добродетели — добродетели разумной веры и рассудительности.

Пятая неделя завершается принесением благодарственной похвалы Пресвятой Богородице и памятью великой святой — Марии Египетской. Молодая девушка, потерявшая стыд, честь и приличия, на пороге храма Гроба Господня в Иерусалиме встречает Бога, обретает покаяние, устремляется в пустыню, чтобы постом и молитвой преодолеть саму себя, ненастоящую, бесчестную, чтобы слезами раскаяния смыть со своего сердца личину, приобретенную в суете мира, в водовороте страстей, удушающих человеческое сердце.

Шестая неделя — почти окончание нашего восхождения, мы прославляем Господа за воскрешение Его друга Лазаря и вместе с отроками иерусалимскими встречаем Спасителя у ворот Святого Града — а каждый наш храм это ворота в Иерусалим. Церковь нас уверяет в непреложности факта будущего всеобщего Воскресения — так что получается, это еще один праздник, обращенный к нам с границы времени и времён. Если продолжать тему в терминах восхождения в горы, то в этот момент мы как бы достигли базового лагеря неподалеку от вершины — от него и начинается покорение самой вершины.

Приходит Страстная Седмица, каждый день ее как новая и крутая ступень, особенно дни Крестной Пасхи — Великие Четверг, Пятница и Суббота. Но за ними — радость Воскресения Христова, вечная и неизбывная радость, которую по слову Спасителя, никто не может у нас отнять. Ну если мы сами ее не отдадим…, а ведь мы часто уверены, что я-то не предам Господа, я в Его радости буду жить и никто не сможет покуситься на это. А Великий Пост, как испытание души, вполне может показать, что мы еще не присягнули Богу на верность, и потому не можем и отречься Его. Наша равнодушная, теплохладная жизнь с «богом в душе», как любят теперь выражаться многие люди, крайне далека от радости Христовой, такая жизнь не дает Богу возможности познать нас, действовать в нас. Чтобы наше восхождение не окончилось трагедией, одна из главнейших наших духовных задач на пост — это сочетать следующие вещи: внутреннее внимание, покаяние, молитву, воздержание. Но всё это будет бесцельно, если Великий Пост не приведет нас к необходимости жить Евхаристией.

Как уже было сказано раньше, христианину надо встать на посту у своего сердца — и самого начала дня и до окончания его следить за движениями сердца, отслеживать нападения врага — злобой, неверием, похотью и прочими тому подобными вещами диавол пытается отвратить нас от правды Божие и жизни по заповедям. Но для начала надо хотя бы знать заповеди — чего же Бог хочет от человека. Надо бы понимать, в чем проявляется в человеке добро и в чем зло, чтобы не обмануть самого себя. То есть речь идет об элементарной христианской грамотности. Поэтому пост иногда называют и «училищем благочестия». И в теории, и на практике. Это многовековой опыт Церкви, воплотившийся и в богослужении, и в церковной литературе, и в молитве. Получается, что молитва является одним из важнейших средств, которые Церковь дает человеку во время поста, впрочем как и во время всей его жизни.

Кто умеет, в течение поста молится по Псалтыри, кто еще не освоил эту молитвенную Книгу, пусть молится просто, с открытым сердцем, по обычному молитвослову или даже своими словами. Важно понять главное — молитва это дыхание души, без дыхания мы не можем жить, мы дышим рефлекторно, это веление самой жизни в нас, также, но не рефлекторно, а с жаждой души должен молиться каждый ищущий любви Божией, потому что без молитвы душа задыхается. А Великий Пост очень удобное время для научения молитве.

Многократное причащение Святых Христовых Тайн на Литургии во время Поста есть видимое и явное свидетельство жизни с Богом. Покаяние на исповеди и покаяние как изменение своей греховной жизни, усердная, пусть и непродолжительная, неумелая, но искренняя молитва, пост внешний — воздержание от той или иной пищи, удаление от пустых развлечений и пост внутренний — нахождение на страже своего сердца, как и любое христианское Таинство, как и любое духовное дело, как печатью запечатываются в Таинстве Евхаристии, Причащения. Без Святого Причастия пост и молитва теряют свой смысл, поэтому от всей души необходимо вымолить в Великий Пост у Бога жажду Причащения. Пост, милостыня, молитва, бдение, воздержание — не имеют своего благодатного завершения без Евхаристии. Батюшка Серафим Саровский называл эти вещи средствами приобретения (стяжания) благодати Святого Духа, но укорениться в нашем сердце благодать может только если в нас живет Христос, и мы в Нем. А это приходит к нам в Святом Причастии.

Если в нас живет Христос, если мы в своих действиях мотивируем себя любовью Христовой, тогда для нас Пост будет не вынужденным перерывом в делании зла, как вполне искренне считают некоторые люди – «ну в Пост-то мы попостимся, как же, мы-то православные, а придет Пасха, гульнем, ‘оторвемся по полной'», а совершенным избавлением от рабства греху и страстям, ведь покаяние есть благодатное изменение души. Даже если это изменение не происходит в течение одного лишь Великого Поста, мы имеем возможность задать душе правильное направление жизни в Боге, дать законные церковные средства перемены своей природы. Грех в православии понимается как болезнь, требующая лечения, покаянный труд и благодать Божия — главные лекарственные средства исцеления болезни души.

И в конце хочу как пример благодатного изменения человеческой жизни привести одну притчу, которую недавно вычитал купленной на православной ярмарке книжечке, сборнике притч («Жил человек…» Сборник христианских притч. Изд. Никея, М. 2010)

Однажды после кораблекрушения одного европейца выбросило на остров в океане. Этот остров был населен аборигенами, которые оказались умными, гостеприимными и к тому же исповедовали христианскую веру. Вечером вождь пригласил спасшегося человека на ужин в свою хижину, и за едой у них состоялся разговор о пользе цивилизации. Гость с жаром начал рассказывать вождю, какие усовершенствования можно внести в жизнь острова и как они изменят жизнь племени.

– Только ваша вера помешает вам идти быстро в ногу с прогрессом! – заключил он свою речь.

– Ты прав, дружище, вера сильно изменила наш образ жизни, – сказал вождь. – Ведь в былые времена мы бы не стали с тобой разговаривать, а зажарили бы тебя на ужин. Значит ты считаешь, что нам стоит ее отменить?

Источник: Православие и мир