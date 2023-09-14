Великий канон Андрея Критского в переводе митрополита Никодима (Ротова) издали в Петербурге

К 45-летию кончины митрополита Никодима (Ротова) вышло в свет издание Великого покаянного канона святого Андрея Критского. Новая книга, подготовленная в рамках издательской программы Феодоровского собора Санкт-Петербурга, содержит текст Великого канона на церковнославянском и русском языках в переводе известного иерарха.

Великий канон читается в Православной Церкви в первые четыре дня 1-й седмицы Великого поста (будучи разделен, соответственно, на четыре части) и повторяется целиком накануне четверга 5-й седмицы.

Примечателен и первый текст — церковнославянский перевод из Постной Триоди издания 1915 года. Эта Постная Триодь стала одним из первых результатов деятельности Комиссии по исправлению богослужебных книг, работавшей под председательством архиепископа Сергия (Страгородского) с 1907 по 1917 годы. Насколько известно, с тех пор как эта Триодь была напечатана более 100 лет назад, она более никогда не переиздавалась, так что сегодня представляет собой библиографическую редкость. А между тем целью редакционной работы Сергиевской комиссии было приблизить церковнославянский текст к пониманию человека, говорящего и мыслящего по-русски. При этом текст ни в коем случае не перестал быть церковнославянским: в нем сохранены грамматика, а также, в значительной мере, синтаксис и лексика. Лишь совсем малопонятные слова и выражения заменены на знакомые русскому уху, но не режущие слух на фоне церковнославянской лексики, а слишком сложные и трудно воспринимаемые на слух синтаксические конструкции освобождены от тяжеловесности.

Например, «пребывши Дева, доящи» заменено на «пребывши Дева, млекóм питающи», а вместо «Даниила в рове слышала еси, како загради уста, о душе, зверей» заменено на «О Данииле в рове слышала еси, о душе, како загради уста зверей» и т. п.

Второй текст — русский перевод митрополита Никодима. На сегодня это один из нескольких, если не сказать многих, переводов Великого канона на современный русский язык. Переводы эти различаются как степенью точности и смыслового соответствия церковнославянскому, так и степенью поэтического и стилистического изящества — от почти буквального соответствия до вольных переложений, в том числе стихотворных. Разумеется, качество того или иного перевода зависит и от соотнесения с греческим подлинником, а также от учета различных справ церковнославянского текста.

Перевод владыки Никодима, говоря в общем, довольно точно передает смысл церковнославянского текста, причем в версии Постной Триоди до исправлений 1915 года, то есть той, что читалась и читается до сего дня в большинстве храмов Русской Православной Церкви. Наряду с современными словами в нем сохранены церковные славянизмы, привычные для уха тех, кто давно и постоянно ходит в храм.

Вместе с тем перевод митрополита Никодима в данном издании подвергнут небольшой редактуре (протоиерея Александра Сорокина), которая имеет несколько аспектов.

Во-первых, исправлены те места, в которых содержатся явные погрешности с точки зрения современной грамматики русского языка, в частности орфографии и пунктуации.

Во-вторых, редактор взял на себя смелость подправить стилистические шероховатости, например касающиеся порядка слов. Устранены слишком трудные для восприятия на слух синтаксические инверсии и неоправданные церковнославянизмы, прежде всего такие, которые были исправлены уже в Триоди 1915 года. Например, вместо «Иакова лестницу разумела ты, душа моя, показуемую от земли до небес» (так в переводе митрополита Никодима) — «О лествице Иакова, явленной от земли до небес, узнала ты, душа моя».

Наконец, в‑третьих, исправлены немногочисленные погрешности, искажающие смысл церковнославянского текста. Примерами послужат примечания 2 («ухищряясь в прибытке»), 13 («вкушая яства плотью»), 39 («Света Незаходимого Матерь…») и др. Небезынтересный пример — примечание 7 («станешь великим купцом»).

Особыми случаями оказались несколько тропарей канона, текст которых не совсем корректен (даже в оригинале!) с точки зрения соответствия библейской истории. По крайней мере в двух случаях содержатся явные несоответствия — в примечаниях 9 (о повивальных бабках) и 24 (об Илии), отчасти 12 (о Самарии).

Тексты, подлежащие пению (ирмосы и кондак), в тексте митрополита Никодима оставлены без перевода. В настоящем издании, в русскоязычной части они также даются по-церковнославянски, но набраны современным русским шрифтом.

Издание осуществлено в рамках «Издательской программы Феодоровского собора» в двух форматах: большом (200 х 290 мм), в твердом переплете, для использования на аналое во время богослужения, и малом (120 х 200 мм), в мягком переплете. Оба варианта издания имеют грифы Издательского совета Московской Патриархии.

Автор макета и церковнославянского шрифта «Христофор» – дизайнер Олег Мацуев.



Источник: Санкт-Петербургский церковный вестник «Вода живая»