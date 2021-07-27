Ватикан проведёт конференцию по продовольственным системам

«Люди и планета: молодёжь придаёт смысл и импульс продовольственной справедливости». Под таким названием вечером 27 июля пройдёт виртуальное заседание, организованное ватиканской Комиссией по изучению и предотвращению общественно-экономических и культурных последствий пандемии COVID-19, а также молодыми специалистами из международного движения «Экономика Франциска».

Онлайн-конференция будет транслироваться в прямом эфире на канале YouTube Департамента служения целостному развитию человека, а также на платформе Zoom с переводом на разные языки мира.

Встреча пройдёт в контексте трёхдневного Предварительного саммита ООН по продовольственным системам, который открылся в понедельник 26 июля в Риме и в котором принимают участие исследователи, мелкие фермеры, представители коренных народов и частного сектора, политические лидеры и министры сельского хозяйства, окружающей среды, здравоохранения и финансов. Целью римского саммита является сбор передового опыта в данной области, а также содействие международным соглашениям и совместным акциям.

В рамках двух ватиканских заседаний шестеро молодых докладчиков поделятся своим опытом в отношении цепочки поставок продовольствия и инновационных способов, с помощью которых они сегодня работают над преобразованием продовольственных систем. По словам Папы Франциска, каждый может «сотрудничать в качестве орудия Божия для исцеления творения, каждый – своей культурой и опытом, собственными инициативами и способностями» (Энциклика Laudato si’, 14). Модераторами онлайн-конференции выступят Лючия Капуцци, журналист газеты итальянского епископата Avvenire, и о. Аугусто Дзампини, помощник секретаря Департамента служения целостному развитию человека и координатор ватиканской комиссии по изучению последствий COVID-19.

«Продовольствие для всех» – одна из трёх приоритетных целей, наряду с «Работой для всех» и «Здоровьем для всех», которые ватиканская комиссия установила на 2021 год, работая над «подготовкой будущего» и созданием систем, отдающих приоритет людям и планете.



Источник: Vatican News