Папа Римский назвал голод нарушением прав человека

Папа Франциск считает, что голод является нарушением прав человека. С таким заявлением он выступил в послании к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и участникам Предварительного саммита ООН по продовольственным системам, который открылся в понедельник в Риме в рамках подготовки к глобальному саммиту, запланированному на сентябрь 2022 года в Нью-Йорке.

Нынешняя встреча проходит в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Она посвящена преодолению голода, продовольственной безопасности и недоеданию в эпоху COVID-19.

«Мы производим достаточно пищи, чтобы прокормить всех, и при этом многим не хватает куска хлеба. И это настоящий позор, преступление по нарушению основополагающих прав человека. Обязанность каждого — устранять эту несправедливость через конкретные действия, проводя соответствующую политику на международном и национальном уровнях», — говорится в распространенном тексте послания.

Предстоятель Римско-Католической Церкви отметил, что «для обеспечения основополагающих прав человека необходимо достичь цели «Нулевого голода». «И просто производить продовольствие недостаточно, необходимы новые менталитет и подходы в программировании и организации продовольственных систем», — говорится в послании.



По материалам Vatican News и ТАСС