Ватикан продал резонансную недвижимость в Лондоне

Управление имуществом Апостольского Престола (APSA) завершило продажу здания по адресу 60 Sloane Avenue в британской столице. Недвижимость была приобретена Bain Capital за 186 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Vatican News.

«Ватиканский секретариат по экономическим и финансовым вопросам контролировал всю процедуру на различных ее этапах. Убытки, понесенные в связи с приобретением здания, были взяты на себя резервным фондом Государственного секретариата. Средства, полученные от пожертвований верующих, для этого не использовались», — говорится в обнародованном пресс-релизе Зала Печати.

Чтобы обеспечить прозрачность и независимость процесса оценки, Святейший Престол обратился за помощью к брокерской компании Savills, выбранной по итогам тендера, проведенного в январе 2021 года под наблюдением специалистов по недвижимости.

Приобретение здания на Слоан-авеню в лондонском районе Челси стало одной из самых непростых финансовых историй для Ватикана. Государственный секретариат вложил около 350 миллионов евро, большую часть которых составили пожертвования верующих, в собственность, которую предыдущий владелец купил всего за 129 миллионов фунтов стерлингов.

Следствие выявило некомпетентность лиц, совершавших сделку, в управлении финансами. Прокуратура Ватикана также обвинила подозреваемых в мошенничестве и вымогательстве. Судебный процесс по этому делу продолжается в Государственном трибунале Ватикана.